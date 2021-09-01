說起駕駛員衣復恩和貼身女傭蔡媽，先回溯一下五個月前的舊事：

「一九四二年三月，蔣介石夫婦赴緬甸慰問遠征軍。其時日軍飛機在滇西、緬甸一帶活動頻繁。處於安全考慮，蔣介石輕裝簡從，隨行人員不超過十人赴緬慰問勞軍。在緬公畢返航，萬想不到。飛機起飛後不久即遭七架日機追擊。機長衣復恩空軍中校當機立斷下令：『全體穿上降落傘！』其時情勢萬分危急，飛機一會爬高，一會驟降，以擺脫敵機。在崇山峻嶺上低空飛行，若稍有不慎，遽機毀人亡。因宋美齡穿的是旗袍，無法穿降落傘……加上飛機的非常飛行，宋美齡身體已經不支，雙眼緊閉似已昏暈，呈休克狀。蔡媽毫無懼色，在宋耳畔輕輕呼喚。當時蔡媽想：敵機若用機槍掃射，先打死自己，護住夫人。萬一從機上摔下去，抱緊夫人摔死自己。幸好機上人少物少，飛行員技術高超，終於逃脫敵機。」

五個月前，蔣介石夫婦死裡逃生，聞者驚心。此次蔣夫人與夫作別酒泉，獨自西行新疆，航路更長，地域更為陌生，蔣介石心神不安，宋美齡心無勝算，各僚屬憂心忐忑。畢竟，他們是在與一個鐵幕重重的大國鬥法，與一個首鼠兩端的梟雄玩遊戲。

在美齡的隨行中，可能除了朱紹良等少數人去過新疆外，其他人對地理上的新疆是那麼陌生，對書報上的新疆又是那麼熟悉。畢竟新疆在蘇聯的掌控之下，一直疏離於國民政府，盛世才乃西域梟雄，讓人難以捉摸。機中的沉默，此處無聲勝有聲。

美齡號專機已遠離嘉峪關，距迪化愈來愈近。宋美齡想起達令（對蔣的暱稱）送別時的憂鬱表情，下意識地拿出蔣介石寫給盛世才的親筆函：「千里咫尺，未克面晤為念，今日內子飛新代中慰勞，聊表惓惓之意而已！余托內子面詳，不盡一一，諸維心照。」

這是美齡此次西行的特別通行證，也是授權書和護身符。

這廂飛機上眾人緘口不語，新疆政府那廂又如何呢？「當宋美齡來新消息由國民黨正式通知盛世才後，這一關係新疆政局轉變的關鍵事件，使盛世才立即處於彷徨矛盾之中。他一面恐懼來自蘇聯的壓力，一面又害怕蔣介石藉機派遣空軍部隊來新疆搶奪其政權……」用「坐立不安，焦慮萬分」，形容盛世才，大概不算誇張。

吐魯番與迪化相距一百八十千米，自古為迪化門戶。「宋美齡飛抵迪化的前一天，盛世才就祕密派遣軍校精幹學生二百餘名，乘坐坦克及裝甲車，連夜開赴吐魯番，配合當地駐軍，防止紅軍第八團西進。行前，盛世才指示：『你們都是督辦最親信的幹部，平素訓練你們的目的在於保衛新疆，現在新疆正需要你們，不管當前的局勢如何變化，你們絕對不許動搖彷徨，只有堅決服從和執行督辦的一切命令。』」

同時，有蘇聯坦克十五輛，自塔城開往迪化，經過烏蘇時，盛世才即獲得情報，當即電令綏來縣長曲出勤及警察局長，限三個小時內將綏來大橋燒毀，阻止坦克東進，曲志勤接到電話後，感到突然，因為綏來大橋建成費事年餘，現在竟要在三小時內予以燒毀，此令實在讓人不可思議。曲志勤懷疑盛世才神經錯亂，又懷疑或係電文錯誤，不敢貿然行事。於是急電請示盛世才，盛當即覆電：「迅速執行。」

待曲志勤將汽油、木柴準備停當赴瑪納斯河大橋時，蘇聯坦克已越過大橋，曲志勤才知道事出有因，但悔之已晚，只得立即電告盛世才。盛世才得電後，又命令軍校學生在西大橋至迪化城途中布置炮兵，並命令：「各坦克不走去哈密的路線而駛向迪化城時，即開炮轟擊。」坦克駛至迪化近郊後，未繼續東進，遂即折返頭屯河鐵工廠。後來曲志勤也因此被盛氏撤職。

宋美齡從酒泉起飛之日，盛世才就在迪化做了各項部署。他一面動員全迪化市各機關公教人員及大中小學學生，列隊於自機場至西大樓沿途歡迎外，一面命令軍校學生及其最親信部隊攜帶全副輕重武器，布於機場四周，防止國民黨空運部隊的突然降臨。

其實，蔣介石最為擔心的不是盛世才，而是蘇聯駐紮迪化的驅逐機。蘇聯在新疆握有絕對的空中優勢，一旦發生意外，新疆即為絕地也。（待續）