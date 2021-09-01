最近「今日阿富汗、明日台灣」的論調出現，有的贊成有的反對。反對的人通常是主張「今日香港、明日台灣」的那群人。也就是說只有台灣會成為香港，被中共控制，但是台灣卻不可能變成阿富汗，被美國拋棄。同樣的這群不容許外界質疑老大哥護台決心的人，往往也不遺餘力維護高端。

台灣當然不是香港，也不是阿富汗。但是比起香港，台灣比較類似阿富汗，因為兩個國家背後有相同一種力量，就是美國這位老大哥。老大哥已經管不到香港，但是如果他想，他還是可以繼續控制以及操作阿富汗，至於台灣呢，簡直就像是美國附屬地。

所以提出「今日阿富汗、明日台灣」的人，主要是在問一個問題，老大哥到底能不能相信？這個問題或許可以問一下北約成員國。美國攻打阿富汗的時候要求北約國家一起跟進，因為只要是美國的敵人就自動變成美國盟友的敵人，美國要撤退的時候卻走單邊主義，不管盟友高不高興，老大哥說了算！拜登在當選前北約被法國馬克宏形容已經腦死，現在美國隊長回來了，將北約腦袋輸血，以便聯合起來對付最重要的敵人中國大陸，但北約才剛剛恢復意識，就莫名其妙地先被出賣了。

美國自阿富汗撤軍冠冕堂皇的理由是要把力氣用在對抗中國大陸上。原本盟國看著美國回來了的面子，樂意在圍堵中國上敲鑼打鼓，但是在阿富汗血淋淋的教訓後，興致恐怕大打折扣，更不要提選擇和美國站在一起的阿富汗人。美國用武器以及源源不斷的金援給阿富汗人一個夢，現在卻讓他們苦嚐遭背叛的滋味。如果與美國有防禦條約以及有金玉盟的國家都有如此下場的話，為什麼和美國沒有防禦條約的台灣不能去懷疑美國護台的決心？

阿富汗對美國最傷的地方在於，它掀起了許多曾被美國拋棄國家的傷痛。副總統賀錦麗訪問越南的時機不可能再壞了，她帶著百萬劑疫苗的賀禮要拉越南反中，但是看著阿富汗的淪陷，讓越南想起舊傷，所以不太給美國面子。台灣呢？年紀大一點的人或許還記得中美斷交，當時中華民國人民是何等的憤怒。

美國到底會不會護台？有的人說會，有的人說不會，也就是不知保護力為何。這種感覺有點像是去打高端。也就是宣傳的時候跟你說很安全，但是完全提不出保護力數據，打了以後有問題請自己負責。美國對待阿富汗不就如此嗎？

最大的問題在於，現在不是外來勢力逼著台灣去打一個保護力不足的疫苗。台灣當初最擔心的就是絕對不能讓中共的國產疫苗有進來台灣的機會。一天到晚酸大陸疫苗保護力不夠，沒有做完第三期。結果呢？台灣自己的疫苗連二期都沒有做完，就鼓勵大眾接種。然後發生猝死的時候，就有側翼護航說比起AZ以及莫德納，發生比例很低。完全不提AZ與莫德納是經國際認證疫苗，有許多的相關科學數據可以參考。

相信美國的阿富汗人是一種，被阿富汗政府出賣的阿富汗人是另外一種。相信美國的台灣人是一種，被台灣政府出賣的台灣人是另外一種。被外來勢力背叛是一種，被自己人背叛是另外一種。這就是打高端猝死和打AZ以及莫德納完全不一樣的地方。所以如果覺得「今日阿富汗、明日台灣」論點不對，不妨看看阿富汗，想想高端。

（作者為資深媒體人）

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