剛剛過去的週末，福建漳州薌江物業副總經理陳仲凱都來到漳州市薌江區和平裡社區的「幸福食堂」，和聚居於此的老華僑、老台胞一起用餐聊家常。

作為老舊小區改造的配套設施，「幸福食堂」是薌江物業開辦的公益社區食堂，3元管飽（人民幣，下同）、最貴10元，頗受社區裡的老人們歡迎。即便是週末，也有數十位老人前來用餐。

「民生的事，不嫌小。」這便是陳仲凱週末也來到「幸福食堂」的原因。身為台胞，服務台胞，這也是陳仲凱的理念：「民生的事，不嫌小」。

提案裡的原鄉情

陳仲凱是台籍漳州市人大代表，10餘天前，他剛剛當選漳州市薌城區台聯第一屆理事會兼職會長。在歷次人大代表議案中，他關注過困難台胞補助、建設台灣會館、兩岸婚姻家庭等，不少議案落到實處。

漳州是在中國大陸定居台籍同胞最為集中的地區，台胞數約占福建全省三成，人數多、分佈廣。目前，漳州市有定居台胞2026戶，5170人。

「特別困難的台胞家庭，大多散居在農村，我基本上都走訪過。」陳仲凱說，這不但是作為人大代表需傾聽民意，他和祖輩，也來自「台灣的山上」。

1975年出生的陳仲凱，是原籍台灣南投的台胞三代。祖父和父親都行醫，祖父尤擅西醫手術，在南投當地很有聲望。上世紀40年代，陳氏父子行醫到漳州，就落地生根了。

「祖父端起茶杯酒杯，念叨都是南投山坡上的那間泥厝。」陳仲凱微笑著回顧說，小時候，他對台灣的想像很具體，就是祖厝前寬敞的曬場，茶園的風光和美味的菠蘿。

他祖父再沒有機會重返海島，然而祖父聚合在漳台胞力量，在漳州天寶重修了一座陳氏祠堂。2005年，陳仲凱父親和叔叔回台探親，帶回厚厚一疊照片，「南投的茶園和菠蘿地、花蓮的清水斷崖，都是家鄉的美照」。

再過10年，陳仲凱於2015年才第一次赴台，留下很好的寶島印象：「高雄的夜市和城市景觀，非常乾淨整潔，人非常有禮節。」

在人大代表議案中，陳仲凱建議在漳州古城的台灣路開設台灣會館，作為兩岸基層民眾交流聚會、展示兩岸文化藝術的場所。他坦言，「是高雄的街頭藝術和人情脈脈『給的靈感』。」

原鄉情結催動陳仲凱格外關注「農村人」。在調研中，陳仲凱發現漳州定居台胞生活和生產困難者面比較大，年老體邁者重病纏身者多，建議漳州市予以定居台胞扶貧濟困專項資金配套補助，並推動落地。

2021年即有39名台胞受益。「受益者大多生活在農村，他們很重視這個實實在在的獲得感，有身份認同感，對此反響非常大。」陳仲凱說，「在台灣的親戚也反映說大陸政策好。」

當下，陳仲凱正為成立「海峽兩岸婚姻家庭服務中心」奔走，呼籲出台涉台婚姻的地方性法規。

台籍人大代表、福建省漳州市人大常委會副主任、台盟福建省委員會副主任委員李珊珊。（張金川 攝）

她被稱為「台南的地瓜乾」

同樣，「服務台胞」，對台籍人大代表、福建省漳州市人大常委會副主任、台盟福建省委員會副主任委員李珊珊來說，既是工作職責，也是「一直縈繞的鄉親情誼」。

1947年，李珊珊父親從台灣「登陸」，定居廈門行醫。李珊珊自華僑大學化學系畢業後，進入片仔黃工作，梳理20餘道工藝規程，將作坊生產變為工業化規模，成長為核心技術人員，一舉推動片仔黃上市。

當時適逢對台交流活躍，李珊珊調入台盟漳州市委會主持工作，2001年又擔任漳州市政協副主席。身為台胞二代，李珊珊很有親和力，處事公道，備受信賴，「台胞來到漳州投資興業，台胞服務台胞，有如遇到他鄉故知，有親近感。」

李珊珊自言，「我們這樣為台灣服務，同時真正見證了兩岸發展」。她見證了漳州對台交流合作的「好幾個大陸第一」，尤其是第一批來大陸投資的台商：「當時大陸土地價格低，台灣農業發展水平優於大陸，很多人帶著先進技術來到漳州詔安，我經常陪著他們尋找合適的土地。」

台商李瑞河帶著養老金來大陸「背水一戰」。「我們支持他，幫助他，他亦迸發出巨大的能量。」李珊珊笑說，李瑞河來到漳州創業後，當地的道路交通、農村面貌發生了很大改變，茶產業由粗放式向精緻化發展，「茶園工廠裡的廁所革命，比全國各地早了30年」。

擔任漳州市人大常委會副主任後，李珊珊為定居漳州的台胞解決很多創業工作生活上的困難。當她重返台南，鄉情熾熱的鄉親視她為女兒，用俚語稱讚她：「這是我們台南的地瓜乾」。

特殊的幫扶，特殊的「橋樑」

台胞服務台胞，即便是一些身份特殊的對象，也要保障權益，「一個都不能少」。

隨著台商的市場比重增加，開始出現經濟糾紛，2008年國家司法考試首次對台灣居民開放。受此啟發，李珊珊開始推動聘請漳州的台商當人民調解員，利用台商和台商之間的信任感和語言相通來調解糾紛。

之後，漳州市兩會也開始請台胞列席，和台盟委員代表同組參加討論。

福建省漳州市台商投資企業協會常務副會長、精益珍食品(漳州)有限公司董事長江和興。（張金川 攝）

2009年，福建省漳州市台商投資企業協會常務副會長、精益珍食品(漳州)有限公司董事長江和興成為首位擔任大陸法院涉台案件人民陪審員的台灣同胞，參與調解的案例以涉台財務、勞動糾紛居多。

10年後，江和興成為漳州市涉台社區矯正監督員，他位於漳州市薌城區的精益珍食品有限公司成為涉台社區矯正基地，為台籍社區矯正對像提供工作崗位、臨時居所或臨時救助，並協助司法行政機關進行監管，幫助解決了台籍被告人適用緩刑難題。

「我們這些老台商深耕多年，更熟悉大陸的政策，在兩岸企業有糾紛時可以起到橋樑、緩衝的作用。」江和興說。（林春茵、閆旭/福建）

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