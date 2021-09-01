近半年來，隨著中國政府不斷加大對網路平台經濟反壟斷整頓，以及對教育、醫藥和房地產等領域的整頓不斷深化，尤其是近期中共推出的「共同富裕」議題，引發人們對財產安全、市場發展前景的焦慮。而日前，中共總書記、中國國家主席習近平簽署的一份文件，要求從共同富裕的戰略高度為中小企業保駕護航，希望以此穩定市場預期。

8月30日下午在習近平主持召開的中共中央全面深化改革委員會第二十一次會議，審議通過了《關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見》等文件。習近平在主持會議時強調，強化反壟斷、深入推進公平競爭政策實施，是完善社會主義市場經濟體制的內在要求。要從構建新發展格局、推動高質量發展、促進共同富裕的戰略高度出發，促進形成公平競爭的市場環境，為各類市場主體特別是中小企業創造廣闊的發展空間，更好保護消費者權益。

近年來，在地緣政治變化和國內經濟結構轉型影響下，中國經濟下行壓力加大，各種企業的經營環境也不斷惡化，甚至出現大量的中小企業倒閉破產潮，市場對中國經濟環境惡化的擔憂在加劇。據不完全統計，在2020年疫情帶來的「經濟寒冬」中，僅前7個月，中國共有230萬家企業倒閉關門，經營時間3-10年的企業佔倒閉整體的一半。這些倒閉的企業中，大部分是經營比較成熟的中小企業，在這種環境下，中國政府推出的對經濟領域的大整頓，以及共同富裕論的熱炒，都引發市場新的擔憂，他們擔心共同富裕政策會否形成對企業家或資方的新一輪打壓。

這個問題無疑得到了中共高層的重視，並設法及時補救。他們不希望共同富裕政策干擾到國內外對中國市場發展環境的預期。比如，中國國務院副總理劉鶴7月底表示，要支持企業家精神，重申要「毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」。而中共中央財辦副主任韓文秀解讀共同富裕時表示，對網路平台的反壟斷整頓是一視同仁，絕不是針對民企外商。

如今，中國國家主席習近平更是親自出馬，給中國的企業家和市場人士吃下定心丸。他明確表達了中共推動共同富裕，和反壟斷政策，與維護中小企業的發展不衝突，不是打壓企業，而是旨在為各個市場企業構建更為公平的市場競爭環境。並且，習近平將其上升到非常高的政治高度，要求從「促進共同富裕的戰略高度」出發，去推動公平競爭的市場環境。

（本文來源多維新聞網，授權中時新聞網刊登）

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