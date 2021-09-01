根據《美麗島電子報》最新民調，雖然歷經民進黨疫苗短缺議題的大波大浪，民進黨好感度反而成長了10%，國民黨則維持平盤沒有動，還是20幾趴，反倒是民眾黨，藉柯文哲醫療背景之利順勢水漲船高。

也正因為民眾對國民黨的無感，以致黨主席選舉新聞根本是淺水不生波，掀不起一絲漣漪，四位候選人，朱立倫和江啟臣較為資深，所作所為媒體還略微報導，其他兩位張亞中和卓伯源，再怎麼努力也休想拿到一點話語權，張亞中今年5月就提出可以透過關係取得500萬劑疫苗，但政府相應不理，直到前天才收到政府公文回覆並遭拒，國民黨的努力誰看得見？

國民黨不是沒在做事，只是大力監督民進黨的中天新聞被關，其他各台都因寒蟬效應而淡化處理，有線電視僅TVBS趙少康的｢戰鬥藍｣尚有一搏的能力，國民黨要想引起大眾的關注不啻緣木求魚。

幸好中天轉戰跑道至網路平台，火力全開，做得有聲有色，收視為同型節目之冠，然每天僅固定幾位名嘴撐場，久了也感膩味。現在網路發達，國民黨除了要設法搞媒體，搶話語權之外，有意出頭的人物更要製造話題，搶曝光機會。韓國瑜能，為何其他人不能？

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