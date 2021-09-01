最後一架美軍C-17運輸機飛離喀布爾，拜登總統宣布撤離行動驚人成功，美國史上最長的戰爭，暫告一段落。

據不完全統計，這場戰爭，美軍、包商、盟軍、阿富汗政府軍及警察陣亡人數近7萬，塔利班和其他反對派戰士死亡人數卻僅有5萬多。20年戰爭荒唐夢，美軍非但沒打贏這場戰，還搭上了5萬阿富汗平民的性命。這就是美國「保護」阿富汗民主「對抗」塔利班的成績。

不僅如此，美軍丟盔棄甲撤離阿富汗，20年來軍援阿富汗價值830億美元的精銳武器，不知有多少庫存悉數「遺交」塔利班的阿富汗伊斯蘭酋長國。外媒譏諷，拜美國之賜，阿富汗軍事裝備大為精進，塔利班成為全球第一個擁有黑鷹直升機的恐怖組織。美國前總統川普氣得大罵，要求塔利班歸還830億武器裝備，否則美軍應回去把東西炸掉。

美國前駐聯合國大使克拉芙特昨天在外交部舉辦的「凱達格蘭論壇」時強調，台灣的命運事關美國的安全，「如果台灣輸了，我們也輸了」。不過，既然台灣命運對美國如此重要，為何歷年軍售台灣的武器裝備，遠不如捐贈阿富汗武器裝備那般精銳？為什麼擁有精銳武器的美軍和阿富汗政府軍，無法擊敗穿草鞋打游擊的塔利班？美國要捍衛台灣民主，願意付出甚麼樣的代價？

美軍輸掉了阿富汗戰爭，美國軍火商卻贏得了商機。美國的侵略，輸掉了阿富汗，而美國的干預，也將讓台灣未戰先輸。至少，台灣在兩岸和平競爭，已輸掉了先機。

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