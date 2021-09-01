連勝文日前接受專訪時強調，新任國民黨主席應延續，甚至強化當年所達成「五項共同願景」，重新牽起兩岸交流，形成兩岸「善的循環」：國民黨主席應續推動五項共同願景。國共論壇、海峽論壇應該續辦。

本人表示完全認同。2004年是中國國民黨氣勢最低迷之際，陳水扁又把兩岸搞到兵凶戰危。連勝文的父親連戰前主席2005年大膽的破冰之旅，把兩岸關係從危急緊張邊緣拉了回來，也為未來國民黨2008年的勝選奠定基礎。

目前兩岸關係又再次陷入困境與危機，而兩岸的情勢與2004年又更為不同。2004年時，美國與大陸關係尚稱良好，而目前雙方處於高度對抗，台灣已被民進黨捲入美陸對抗的地理前沿。更令人憂心的是，在民進黨的操弄下，兩岸的敵意已從高層政治深入到民間社會。

我當然主張國共論壇、海峽論壇應該續辦，但是國民黨的兩岸立場已有變化，「國共論壇」已多年未辦。目前朱、江兩人的「親美遠中」政策，對「九二共識」的看法，也使得北京對「國共論壇」已無多大期望，也無多大興趣。

朱、江兩人的大陸政策立場，使得連胡五項願景的「結束敵對狀態，簽署兩岸和平協議」幾乎沒有任何實現的可能，更別說強化了。「國共論壇」即使會舉辦，也將是各說各話，沒有多大實質意義。至於「海峽論壇」，北京的對象不是國民黨，而是台灣一般民眾，因此如果續辦，也與國民黨無關。

我也期盼連勝文的期望能夠成真，黨內有識之士也應該讓這個看法成真。兩岸早日结束敵對，走上和平，不應只是選擇，而應是使命。這次黨主席選舉會決定「連胡五願景」、「國共論壇」，能否強化，或將名存實亡？連勝文要選擇，所有黨員也必須要選擇！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※