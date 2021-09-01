台灣自由時報引述日本產經新聞8月30日報導，據日本政府高官與台灣軍方消息人士透露，在日本最西端的與那國島與台灣之間海域發現1艘中國軍艦常態部署，並保持24小時航行待命狀態，中國早在沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）北方的北緯27度線附近部署了2軍艦，這艘軍艦是新加入的，發現的時間可追溯到去（2020）年底。

此新態勢引起國際關注的原因，是因為目前中國大陸對於釣魚島主權爭議的介入力量，是以海警局東海總局所屬的海警船常態性巡弋為主，後續是否加入中共解放軍海空軍兵力、甚至火箭軍等軍兵種，聯合作為海警船的後盾實例，實不容小覷。據此，筆者提出幾點看法：

首先，從2003年日本首次發現中國大陸海軍潛艦035型（北約稱明級）浮航大隅海峽，由西太平洋進入東海後。日本每年都會發現中國海軍軍艦由東海經宮古海峽與大隅海峽進入西太平洋從事遠海訓練活動。2012年隨著日本將釣魚島國有化後，中共海軍艦船經宮古與大隅海峽到西太平洋遠訓，頻率與艘次逐漸增加。

然就日方所稱「中國軍艦常態部署的時間為去年底」，事實上，目前已知最早發現「常態部署」的時間點應該是去年6月間，東部戰區海軍濱州號經宮古海峽往返西太平洋、東海，而是否有更早的時間，尚不得而知。但近幾年東部戰區海空兵力於日本周邊海空域活動，有部分是針對日本政軍發展的刺激反應，中共解放軍仿效俄羅斯太平洋艦隊並依照國際法規範進行的反制行動。相信，未來類似行動將隨著日本升高本區域軍事對抗而加壓反制。

再者，去年7月間另有東部戰區海軍黃岡號，經宮古海峽往返西太平洋、東海。今年4月底濱州號，又活動於上述海峽周邊及與那國嶼附近海域。根據資料顯示，東部戰區海軍駐浙江省舟山島第6驅逐艦支隊，有054A型護衛艦6艘，濱州、益陽、常州、黃岡、揚州、安陽等，而前述的濱州號與黃岡號，均屬此支隊兵力。據此，中共海軍於釣魚島進行常態部署，推論應該由這個支隊擔任。後續，是否會有噸位較大的驅逐艦跟進，將是關注的焦點。

最後，今年4月份中共南部戰區海軍054A型護衛艦運城號在台灣蘭嶼以東海域活動，運城號為駐廣東省湛江第2驅逐艦支隊，依據中共軍改後，海軍「近海防禦」、「戰區主戰」任務中，在負責巡弋的轄區發現054A型護衛艦，推論此所屬艦隊支隊將擔任亦有可能負有與那國嶼、宮古海峽等周邊海域巡弋任務，藉此牽制沖繩以南海域的日本海上自衛隊艦船。

中共解放軍是否「常態部署」釣魚島海域，與近年來日本政府逐步升高軍政力量介入不無關係，尤其拉著美國等國際盟友與台灣，更升高本區域的緊張關係。

例如，近期日本與美、英、印、澳等國陸續在西太平洋部署，並進行海上聯合演習、日本石垣市有意向中央政府申請登上釣魚台設置石碑（中國大陸稱釣魚島、日本稱尖閣諸島），以宣示日本對尖閣諸島的主權歸屬，相對地引發中國大陸近期於東海、宮古海峽到西太平洋進行海空演練，此舉再度引起日本防衛省高度關注。

再舉例，日前日本刻意推出兒童版的防衛白皮書，染指中國對釣魚台、南海問題及中國軍力發展威脅地區安全，再次觸動中國大陸敏感神經！

還有，台灣民進黨在上週才在8月27日與日本執政黨自民黨，首度舉行外交防衛政策意見交流會，只是筆者比較好奇的是，台灣代表與日方意見交流，是要協助日方防衛尖閣諸島嗎？還是重申台灣擁有釣魚台主權？

梳理日本政府從2012年9月10日將我釣魚台收歸國有後的一連串作為，剛開始中國大陸只派遣一艘海警船在釣魚島周邊海域活動以宣示主權，而後持續增加兵力，直至以海上編隊（最多達四艘）方式進行常態性巡弋。用實質在釣魚島周邊活動及2013年11月23日設立東海防空識別區等舉動，反對美國私下將釣魚台行政權轉移給日本。

直至去（2020）年11月12日美國總統拜登當選後第一時間與日本首相菅義偉通電話，表明同意釣魚台列嶼是美日安全保障條約第5條適用範圍。當時中國大陸外交部發言人汪文斌反駁：「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，美日安保條約是冷戰的產物，不應損害第3方的利益，更不應危害地區的和平與穩定。」日本防衛大臣岸信夫在今（2021）年4月美日峰會期間前往接近釣魚台的與那國島視導，藉機又強調台灣的重要性！

總之，中、日兩國在近十年期間，雙方在釣魚台主權問題上不斷拉高對峙態勢，日本正面臨北有俄羅斯太平洋艦隊海空中兵力、西有中國大陸海空軍與火箭軍的龐大軍事力量加大力度的壓力測試，台灣政府與其幫日本壯聲勢，不如反問自己在釣魚台主權問題該採取什麼立場，否則不是尷尬就該閉嘴才是！

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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