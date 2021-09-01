媒體報導，賀德芬教授獲得教育部提供1984年9月蔡英文「政治大學教師資格審查履歷表」，赫然發現，當年蔡英文填寫的博士論文題目與今日宣稱的不同。

總統府發言人張惇涵回應，蔡英文當年在履歷表上填寫的博士論文題目，為其博士論文第二章的題目，並且呼籲：「關於蔡英文的博士學位，惟有求證LSE校方是唯一且正確的管道。我們也再次期盼社會各界以LSE校方的正確資訊為事實基礎，勿受錯假訊息所誤導，也勿以訛傳訛」。

對於張惇涵出面解釋，據說彭文正呼籲張惇涵懸崖勒馬，不要為虎作倀。政大嚴震生教授也投書《中國時報》，勸「總統府還是別辯了」，認為「張惇涵最好還是不要出來再做任何的說明，因為當你無法反駁蔡英文自己填寫的教師資格審查履歷表可能為教育部造假的公文時，真相已很清楚」。

問題是，張惇涵是現任總統府發言人，他是靠蔡總統賞飯吃。俗話說：拿人的手短，吃人的嘴軟。張惇涵能不跳出來替蔡總統辯駁嗎？除非他不想幹了。

真正的問題是，張惇涵是「總統府」發言人，不是「蔡英文」的代言人。總統府發言人出來發言，應該是針對與「總統職務」有關的公務，而不是「蔡英文」的個人事務。

蔡英文的博士學位與博士論文，都是蔡英文個人之事，與「總統職務」無關。蔡總統如果不想親自回應，應該委請律師代為回應，而不是「公器私用」。

但是現實社會就是這般無情與混亂。張惇涵講也不是，不講也不是。大家還是不要再為難他吧！

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