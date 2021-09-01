經濟部公布大停電調查檢討報告，台電員工遭記過處分，部長則安坐其位。依照王美花部長的說法，大停電是台電執行的問題，並非政策問題。民進黨執政5年，官員巧言為己開脫、戀棧權位，已到了目無政治責任可言的程度。責任政治是民主機制的基礎，沒有責任政治，民主就不完整，不能讓王美花戀棧下去。

經濟部的調查報告包括今年513及517兩次大停電，再加上727核2廠跳機，共3次事故檢討，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利各記大過1次，另有25位台電員工分別記申誡2次至大過1次不等，同時向承攬商追償約2.35億元事故損失。

甩鍋台電 失格又失責

對台電事故連連，追究責任只及於台電而未及經濟部，王美花說，513是電廠操作、517是供電問題、727也是核2廠操作，都屬於台電執行問題，並非政策問題。

王美花的說法是對政務官「政治責任」的推諉，甚至是無知，難逃對戀棧權位的批評。政務官的責任可分為3個層次，第一是法律責任，不論是刑事或民事，是否有責任由司法決定。第二是行政責任，指行政倫理與職責上的督導與決策，由行政法規規範。第三是政治責任，指的是政務官為其政策作為與成敗概括承受所有責任，是否需要承擔責任由國會、社會輿論與自己的良知定奪。

王美花「513是電廠操作、517是供電問題、727也是核2廠操作，都屬於台電執行問題，並非政策問題」的說法，是錯把行政責任當政治責任，不論是無知或蓄意，就迴避掉政治責任了。

請問，經濟部身為台電督導與上級單位，卻在短短5天內，發生兩次全台大停電，如此重大的事故與失敗，王美花竟然可輕描淡寫的一句「都是台電執行問題」，就避開政治責任，如果社會可以接受，政壇從此將再無「政治責任」可言。回顧過去那些負起政治責任而下台的官員，又是何其「愚蠢」。

遠的先不談，經濟部就有「前長官」案例可借鏡。2017年「815大停電」，當時的經濟部長李世光當天就向院長林全口頭請辭獲准，隔日補上書面辭呈即下台，完全不說什麼「待調查報告出爐決定該負的責任」這種鬼話。簡單的說就是：發生全台大停電這種大大失敗的事，部長豈能安坐其位？

而且，815大停電的原因是承包商操作不當錯誤，導致中油對大潭電廠供氣出問題所致。依照王部長的看法，這是承包商的問題、也是「操作問題」，部長不必負政治責任。前後對比，王美花是否羞見李世光？

吃定百姓 享受威權成性

再提近來的另一案例：今年4月台鐵太魯閣號事故，造成49人死亡和245人輕重傷的慘劇，交通部長林佳龍當天即向長官表達辭意，事故第3日就主動在臉書宣布辭職。依照王美花的標準，林佳龍主動請辭下台也是「不智」又無必要，因為部長既管不到台鐵工地、更非負責開車，這種交通事故「與政策無關」，部長當然不必負什麼政治責任，因此不必下台。

再往前看，過去那些「負起政治責任」而下台的政務官，幾乎無一需要辭職。3年前只當不到半年的交通部長吳宏謀為台鐵普悠瑪事故下台，他更早的前輩蔡兆陽為空難下台，前經濟部長張家祝為高雄氣爆案請辭。不要忘了，威權時代的立法院沒有追究政治責任的文化，當時的教育部長蔣彥士，因蘇澳港翻船事件造成32名大學師生死亡主動引咎辭職，請問王部長，他們都是傻瓜嗎？

更讓人浩歎的是，台灣民主化後，政務官以辭職下台平息民怨，早已成為慣例，但台電幾次事故，蔡政府卻透過網軍帶風向與洗版：沒有部長辭職與否的問題。蔡政府享受威權習慣成自然，越來越吃定民眾，藉著網軍帶風向，似乎可以不必接受社會與輿論的監督了。

當媒體、輿論、社會大眾接受王美花這種無視政治責任的說法，讓蔡政府吃定台灣社會，未來就再也不會有「政治責任」究責機制，官員都能「作好作滿」，這是我們要的政府嗎？