首批BNT疫苗94萬劑預定2日上午抵台，多達330萬人預約登記，國人搶BNT疫苗雖迫切，接種順序老問題又來了，且這次爭議最誇張，只因英系立委要求，硬把18歲至22歲年輕族群插隊第2順位，等不到疫苗的上班族以「心已死」表達憤怒，再次印證蔡政府「派系治國、政治防疫」。

BNT疫苗短短3天就300萬人完成預約，對照高端疫苗只剩「新試劑服英戰士」捧場，疫苗之亂勢必持續延燒。BNT疫苗施打順序原本第一優先12歲到17歲學生，其次前10類依序施打，不料說變就變，不少中壯年族群打不到莫德納、也等不到BNT，加深相對剝奪感，指揮中心掛嘴上的科學依據早拋至九霄雲外。

要求變更BNT疫苗施打順序，最先提出聲明的是陳明文主導的英系立委，緊接正國會立委也跟進發聲明，主張在18-20歲年輕人應在9月開學之前，同步納入BNT疫苗預約接種。陳時中隔天就輕描淡寫呼應英系立委訴求，直接宣布變更順序，指揮官可以這樣蠻幹，乾脆換陳明文來當算了！

首批BNT疫苗外盒印有「復必泰」，瓶身上有「復星醫藥」等中文字樣，如果不是疫苗已短缺到嚴重影響年輕人支持蔡總統民調，也不可能在鴻海、台積電及慈濟努力下，快速抵達台灣。而滿腦子政治算計的陳時中，竟以訂製西裝比喻購買BNT疫苗到貨情形，被罵翻了就叫大家忘了吧。

陳時中政策大轉彎變更施打順序，說穿了就是迎合小英總統的派系治國，說不出任何防疫效果科學依據。施打疫苗順序一再引爆公平性爭議，追根究底就是疫苗不足，當各國已著眼追加第3劑，還有多少人會相信陳時中所說，明年的疫苗量是夠的？