大陸明星藝人禍事連連，知名女星趙薇的作品一夕之間全遭下架、鄭爽、吳亦凡、霍尊、張哲瀚、趙麗穎和王一博，關的關、罰的罰、封的封、道歉的道歉；官媒《人民日報》刊發一張垃圾桶圖片，針對藝人偷逃稅、陰陽合同、酒駕、吸毒、不當言論、性侵等違法、失德言行，明示「必須清汙去垢」，輿論開始討論，這次整肅藝人的風波範圍有多大、會持續多久？

「藏汙納垢」牽涉複雜

緊接著網傳一張外籍藝人9人名單，暗示為下一波整飭重點，包括持有外國籍的李連杰、趙又廷、謝霆鋒、劉亦菲、張鐵林等。這類未經證實的非官方消息，凸顯了娛樂圈草木皆兵的肅殺氛圍，雖與盛行於娛樂圈的八卦新聞對味，但是搞得人心惶惶並非好事。

真真假假之間，官媒《人民日報》刊發的消息倒是極具參考價值。這些被官方以不點名批判的明星藝人，事實上，早經媒體點名「藏汙納垢」多時，輕者因言行不當賈禍，重者疑涉偷逃稅、陰陽合同，甚至涉及吸毒、性侵等刑事案件。中國大陸政府此刻出手整飭演藝圈亂象、匡正社會風氣，可能還博得不少人鼓掌叫好。然而，對比趙薇或有外籍身分藝人的問題，有別於這些「藏汙納垢」惡行，可能又牽涉複雜的政治審查。

過去，明星藝人是個光鮮亮麗、人人稱羨的行業，年輕的、才華出眾的俊男美女競相投身市場，尤其中國大陸改革開放後商機蓬勃，龐大的市場直追美國好萊塢明星身價，鎂光燈前萬般皆美好。《胡潤》、《富比士》雜誌將藝人列入富豪排行榜後，藝人致富傳奇也引起官方注意，包括：國家稅務總局、網信辦、廣電總局，甚至中央紀委、國家監委全找上門來磨刀霍霍，排名第一的范冰冰被爆料陰陽合同、偷逃稅事件首當其衝，伴隨而來官方的封殺令，令這群身價不菲的明星藝人人人自危。

台灣藝人對大陸的政治審查記憶猶新，最近來自網民的壓力也明顯增加。

藝人小S因東京奧運蹭「台灣國手」遭大陸小粉紅出征，隨即遭取消3個代言商約，後經大陸官媒平反而稍解圍；早前羅志祥因被爆敗德行為，遭廣告商、消費者抵制，違約賠償金額達數億元。

台灣藝人前往大陸發展最容易踩雷的當屬政治「一個中國」意識形態，三立電視台偶像劇、歌后張惠妹、潛力小生柯震東、黃安?一旦觸碰兩岸之間政治敏感話題，很難全身而退。

聞之色變的刀斧手

台灣藝人很難兩岸討好，很重要的一個原因在於捨不得放棄對岸14億人口的龐大市場。但是，大陸的明星藝人會比較容易生存發展嗎？現在看起來也未必。

大陸網信辦最新發布的《關於進一步加強『飯圈』亂象治理的通知》，洋洋灑灑的列出10項禁止行為，包括：買榜、追星、粉絲互撕信息、誘導消費等，趙麗穎與王一博成為殺雞儆猴的祭品。

至於偶像明星吳亦凡、霍尊涉及敗德的吸毒、性侵，鄭爽因代孕、棄養、偷逃稅遭罰人民幣近3億元，遭全網禁言、封殺，下場恐怕是事業全毀、再難翻身。2018年影后范冰冰被崔永元爆料陰陽合同問題，遭國家稅務總局追逃漏稅8.8億元人民幣，一度消失4個月，上個世代的影后劉曉慶因1400萬人民幣的稅務問題被關422天，兩位影后復出之路蹣跚，鄭爽又豈能安然躲過這波制裁呢？

大陸網信辦和國家稅務總局的天威，還不是明星藝人們最忌憚的。國家廣播電影電視總局掌管封殺大權的限娛令、禁娛令、「四不用」（對黨離心離德，品質不高尚的演員；低俗，媚俗，惡俗的節目演員；思想境界、格調不高的演員；有汙點、有緋聞，有道德問題的演員）才是演藝圈聞之色變的刀斧手。

過去，限台令、限韓令、禁古、禁娘、禁炫富、禁嘻哈、禁穿越等五花八門的限娛令措施，猶如明星藝人的緊箍咒，說到底繫於國家廣電總局政治審查一念之間。趙薇作品遭翻舊帳、外籍藝人難卜的命運，都取決於中共整飭經濟秩序與共同富裕目標下，將如何施行「第三次分配」，大陸娛樂圈不受規範的好日子一去不復返了。