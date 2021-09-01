眾所期盼，由永齡基金會、台積電、慈濟基金會所購買的首批BNT疫苗即將到貨，指揮中心也提前拋出一個利多，即除了原定12-17歲學生可造冊施打外，其餘疫苗將優先供給18-22歲的大學生施打，消息一出，「大學生」族群立即掀起極大回響，雖然綠營立委紛紛跳出來表示「病毒不分年齡、疫情不分藍綠」，能打疫苗都是好事，但對照指揮中心這段時間一連串的作為、相關客觀資料顯示，疫苗就是民進黨政治算計的工具罷了！

首先，就針對所謂大學族群可優先預約BNT這件事情來看，目前BNT疫苗是國際上公認唯一可用於12-17歲青少年施打的疫苗，而我國義務教育基本已向上延伸到高中，所以針對青少年造冊由學校統一施打的部分較無疑義，但就像網路詐鍋的輿論「為何除了青少年」、中壯年又要被「插隊」？

指揮中心針對施打對象本就有清楚規定，依類別、年齡、意願及疫苗到貨數依次接種，莊人祥一句「他們也常常去上課，或是其他的活動，當然就會比較有群聚的現象。」就優先讓大學生施打，無疑視「每天都要工作的上班族」為無物。再者，若以「學生上課群聚」為說帖，那麼超過22歲的碩、博士生，更老的在職專班生，是否也能「歸類」為學生而優先施打？更別提有許多大學教授都還沒有施打疫苗，若說是因為「學生群聚」而此次優先，為何之前AZ、莫德納到貨時不讓「會群聚的學生」優先施打？對照台灣民意基金會7天前公布「蔡政府20到24歲首投族挺蔡支持度從9成3腰斬到4成7的民調」，答案呼之欲出，最強疫苗又成政治算計！

而指揮中心一方面不斷強調採購疫苗足夠，一方面國內卻面臨「搶打疫苗」的現實情形，超前部署、抗疫不分藍綠已是蔡政府最大笑話。除了先前拒絕藍營縣市、國民黨中央申請加購疫苗的授權之外，面對親飛歐洲催貨、鴻海集團創辦人郭台銘爭取向BNT保留的3000萬劑額度，陳時中更用「已經採購2000萬劑莫德納」、「如果單純第三劑，我們的量是夠的」來給郭董一個軟釘子。問題是，台灣還有好幾百萬人連第一劑都還打不到、更遑論第二劑！現在指揮官竟說「以第三劑來看是夠的」，難道2000萬劑莫德納已到貨了嗎？不先談、先買，如何確保疫苗可逐批到貨並持續施打？難道非要等疫苗不夠再請地方「暫緩施打」嗎？

這段時間以來，民進黨一方面強調沒擋疫苗、絕無算計，但對照其國外疫苗採購政策、施打政策，另一方面針對高端疫苗的綠燈放行，天差地遠！更別說在這批BNT的優先施打政策公布前，所謂民進黨「英系立委」、「正國會立委」分別公開呼籲青年優先施打，不就是用疫苗來做政治算計的最佳證明！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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