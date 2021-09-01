2011年母親節，大陸著名歌星宋祖英在台北市小巨蛋舉行大型演唱會，台灣歌手周華健和周杰倫都出席了演唱會為她助陣，許多藍營領袖人物也參加了盛會。那是大陸人稱許「台灣最美的風景是人」的年代，到場助興的大陸名角趙本山，坦然表達了對台灣觀眾的由衷敬意。

但是，整整10年過去了，「天然獨」崛起，現在兩岸關係已快速惡化，而且瀕臨崩潰邊緣！武統之聲已在大陸各地烽煙四起。許多大陸人將台灣人視為寇仇，反之亦然！甚至有人公然喧囂「寧為玉碎，不為瓦全」。儘管大陸官方仍不放棄「和平統一」，但大家卻心知肚明，現在的情況是「切香腸已快切到了盡頭」，隨時可能擦槍走火、兵戎相見。這是兵凶戰危的關鍵時刻！

就在這樣危疑困頓的時空環境下，中國國民黨即將要選舉新的主席，四位參選人共同面對的考驗是：究竟國民黨要如何「面對中國」？究竟國民黨還是不是「中國人的政黨」？

國民黨是創建中華民國的政黨，也是曾經在台澎金馬地區掌政逾半世紀的執政黨。但是，現在的國民黨究竟還是不是「中國人的重要政黨」？如果連國民黨都不承認「一個中國、九二共識」，它也就告別了中國，同時也脫離了今天中華民國賴以生存的憲政與民主傳統。換言之，它的「中國性」也就不存在了。或許有人會講，先看看美國怎麼做，再聽聽大陸怎麼說吧！

從1979年卡特總統決定與大陸建交起，迄今美國一直承認「一個中國」，並且公開表示「不同意台灣獨立」。此外，美國宣布取消與中華民國政府簽定的《中美共同防禦條約》，並以《台灣關係法》取而代之。至於中共方面，也在當時結束從1958年起連續長達20年之久的八二三炮戰，恢復兩岸和平，自此緩解了兩岸的敵對情勢。

換言之，如果不承認「一個中國」，當前的中美關係和兩岸情勢都將出現巨變，並且立刻危及台海安全，同時也會威脅到台灣人民的安康幸福。這是「維持台海現狀」的重要基石，如果國民黨主席不肯承認「一個中國」，今後的台海情勢恐怕就十分危險了。

或許有人會說，沒關係，美國人一定會幫臺灣打仗的！另外，日本、澳洲也都會一同參戰的，看究竟誰怕誰？但是，戰場在台灣，如果打了5年、8年下來，台灣怎麼辦？美國在阿富汗一連打了20年戰爭，耗費高達2.26兆美元，但是最大的犧牲者，卻還是苦難的阿富汗人民。

基於此，只有當國民黨人承認自己是「中國人的政黨」，並且認同「憲法一中、兩岸同屬一個中國」，國民黨才會有出路，也才會嬴得藍營選民的尊重！這是國民黨重掌政權的本錢，也是未來面對中國大陸，共商兩岸關係與中國前途的底氣所在。

如果國民黨候選人和綠營一樣，不承認自己是中國人，又否認一中憲法，而且甘願當美國軍事工業集團的馬前卒，那就讓這樣的候選人出局吧！（作者為中國文化大學教授）