美國川普時代駐聯合國大使克拉芙特在台北表示，「台灣的命運事關美國安全，如果台灣輸了，美國也輸了」。其實克拉芙特的話說倒了，是因為美國已經輸了，美國台海模糊戰略／雙重嚇阻已然崩潰，所以民進黨治下的台灣也輸了。

美國拜登政府在台海所能施加的力量，無疑是在逐步衰減；而原先所謂的「雙重嚇阻」與「戰略模糊」也因為本身的政策錯誤，進入無法執行的地步；真正要注意的只剩下兩岸／美國碰撞的時間而已。

所謂的戰略模糊，毫無疑問的始自1979年的《台灣關係法》時代。從立法過程便可以得知，美國行政部門的對台政策，一直就不願意說清楚。美國國會一度曾意圖把現行法案中的第2條第2款第4項中，有關台灣的安危列為美國的「安全利益」，結果在當時卡特總統強力反對下，乃改以現今的「嚴重關切」。後卡特總統在接受媒體訪問時曾明確表示，如果國會在該條款不妥協，他甚至將不惜動用否決權。但他也同時表示，最終接受這國會妥協後的整部法律，是因為他有「自由裁量權」。換言之，這就是因為行政部門可以有模糊的空間。而對模糊的需求，則是來自行政部門所界定的美國國家利益。

時至小布希政府，美國新保守主義當道，新保部分人士甚至同意不惜與中共開戰也要支持台灣獨立。結果九一一恐攻事件發生後，美國發現在反恐戰爭中，對中共有重大的戰略需求；於是在新保守主義中「對抗中國、支持台灣」的主張遂遭拋棄，而一個仍是在戰略模糊概念下的新作法出現；這也就是當下所稱的「雙重嚇阻」。美方的用語是「反對兩岸的任何一方片面改變現狀」。至於何謂「現狀」？彼時的美國務院亞太助卿凱利在國會作證時所給的定義是「由我們來界定」。

換言之，由美國依其利益來界定何謂現狀，這種模糊乃是其精義。當時的美國反對北京對台動武固不在話下，此為其戰略的一端；但在戰略的另一邊則是反對台獨；但在這個兩端的中間，是一片極大的灰色地帶，有非常大的模糊空間揮灑；而當時美國以其戰略需求，故反對陳水扁任何走向台獨的政策，當時美國反對陳水扁政府公投與廢國統綱的態度均屬之；甚至有美國與中國大陸「共管」陳水扁政府的說法。

當然，美國所以能夠如此獨斷，除了此時國力舉世無匹，還享有外交上的道德高度；大致仍為文明國家所信服。但在蔡英文政府上台後，美國川普政府作法出現重大變化。川普政府在此一灰色地帶中的作為完全是放任蔡政府恣意行事，如去中國化、改教科書、轉型正義、甚至是有違憲之嫌的政黨財產追殺等等均是。這實質上是無限的趨近台灣獨立，但並未宣布獨立，所以川普政府「認定」這並未違反雙重嚇阻的設定。

川普任期內的怪異政策連連，使得美國國力大衰，國際政治起碼的道德面貌也遭其破壞殆盡，美國的主張在國際社會中完全不再享有任何的道德高度；國際社會也不再以美國為馬首是瞻。而原先即在全力在後追趕的中共，遂得以在此一新局中「平視」西方各國。

拜登上台後的美國，迄今對外運作未能尋回原先的美國，包括最近的阿富汗撤兵，對內則處處受制於政黨紛擾；與北京間的爭都完全失去道德制高點；而台海問題上，美國的政策宣示既已無道德高度，被北京認定為卵翼台獨，並不令人意外。而以往所宣稱的兩岸人權、制度與自由之爭，其說服力自然大減；甚至就連白宮國安會印太資深協調官坎柏出現表態「我們不支持台灣獨」等，亦未能使北京相信。所以對北京一方的嚇阻遂無法存在。

於是，台海問題一躍而為美國與中共交手議題的重中之重，也在情理之中。剩下的只是時間問題了。

（作者為資深媒體人）