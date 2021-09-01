國民兩黨為了二類中央及地方官員誰打了多少疫苗？誰「偷打」疫苗？在政壇爆發激烈對話跟討論，以筆者的觀察，他們的「樓」都歪了！

在新冠肺炎疫情肆虐，疫苗數量之缺稀，分配原則及施打順序就成為高掛於天的巨大明鏡，照見黎民百姓的焦慮和渴望。台灣目前之施打疫苗順位，實際上係以「職業別」排定優先次序，估不論已與歐美日多國和WHO的「價值考量框架指引」（values framework）所揭櫫之倫理原則背道而馳，其背後的合理性亦值商榷。

人民的健康權為憲法第22條所保障之基本權利，司法院釋字第753號及第767號解釋也有說明，是以國家對人民身心健康負有一定照顧義務。而國家於涉及健康權之制度形成上，自應受憲法價值體系拘束。今日政府以「職業別」排定施打疫苗優先次序，在疫苗數量不足的情況下，自然是形成對國人的不平等待遇，是否能通過憲法第7條「平等原則」之檢視，自應受人公評。

所謂平等原則，是指相同之事件應為相同之處理，不同之事件則應為不同之處理，除有合理正當之事由外，否則國家不得為差別待遇。然而平等並非機械式的平等，為達成某些重大公益的理由，國家自得斟酌規範事物性質之差異而為合理之區別對待，仍不違反平等原則。

然查，指揮中心安排目前之施打疫苗順位，以「職業別」排定優先次序，此分類已屬憲法明定之「嫌疑分類」，況且，同一職業的從業人員，並非總是面臨相同之工作環境，某些排序優先之高風險職業中，部分從業人員可能實際上是低風險；而排序偏後的職業中，也可能有某些人面臨的環境是高風險的，用職業類別逕直劃分，不只粗暴，甚且不公平。

更令人不解的是，政府又不詳細解釋各種職業包含的人員為何，導致各類別的定義可以由造冊的各種團體自行認定，而產生了引人遐想的灰色空間，正如廣受批評之第二類施打對象中所謂「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」，也是由中央及地方政府自行造冊，哪些人是重要官員（或者說哪些官員是重要的）？這些重要官員中究竟何者係維持防疫體系運作，又應由何人界定？標準何在？指揮中心全然不加說明，而且還一再傲慢狡辯。

不同立場者，他們各自在意的目標如果有所衝突時，該如何平衡？由誰拍板定音？以「公共」之名，也可能違反「公共」的利益。理應追求全民福祉的政府，若因其他考量而推出有問題的政策，形同使平民百姓陷入焦慮及恐慌，在鞏固或加深既有的不平等結構的同時，也侵奪了人民的權利，實有違憲法賦予政府權力之本旨。（作者為律師）