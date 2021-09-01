近日在網路上流傳一張「中華民國建國110年紀念」的郵票，郵票中的地圖是將台灣放在美國佛羅里達州東邊的大西洋上，同時把台灣的形狀變得非常大，貼文說明「有人做夢想成為美國第51州，想瘋了吧？」

惟經過查證「中華郵政」官方網站，發現那是一張後製變造的kuso（惡搞）郵票。不過，中華郵政將於10月8日正式發行的那張紀念郵票，其中台灣的圖案竟然比面積33210平方公里的海南島還要大上好幾倍，甚至比朝鮮半島都要大。

中華郵政這樣的設計，不知是刻意要凸顯台灣的偉大，或者是設計者不懂我們常說的要符合「比例原則」。這讓筆者想起教育部前部長杜正勝，他於2004年5月26日在學術會議上竟然拿出一幅「橫躺的台灣地圖」，強調「這張地圖是要讓我們找回到我們是一個中心點」，亦即「台灣是世界的中心」；結果引發不少的批評，而且過了2年，竟然還出現在大學指考的歷史考題中。

杜正勝是阿扁總統第二任期任命的教育部長，其諸多言論頗受爭議，在任期間由於政治言論曾引起當時社會批評和攻擊。杜將台灣地圖橫躺，又說「台灣是世界的中心」，此一說法和中華郵政設計偌大的台灣地圖頗為類似。換言之，也就是「夜郎自大」。須知，台灣並不因為地方小而不偉大，也不會將地圖變大，而讓人刮目相看。

所幸當時的內政部長李進勇雖肯定杜正勝的「創意」，但坦言不會考慮將官方地圖改為「台灣中心」。中研院院士許倬雲也指出，杜正勝的「同心圓」理論，是以執政者的角度出發，太過狹隘，不能將政治議題放進文化當中，否則會帶來很大的災難。

自民進黨執政後，台灣處處以「本土化」為出發點，逐漸形成強烈的本土意識；歷史教科書的改編，出現狹隘的史觀；讓學子僅能「立足台灣」，難以「胸懷大陸」，更別談「放眼全世界」。這樣的謬誤國家發展方向，民進黨要負最大的責任。

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