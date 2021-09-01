中央疫情中心分配施打BNT疫苗的規畫突然急轉彎，而且是將18至22歲正值體魄最為強健的青年，列為優先登記接種的「特別保護」對象。此一措施與各國實施分批施打疫苗的經驗大相逕庭，也違背了各國所相信的科學原則，但卻是民進黨政權基於選票利益考量的理性選擇。

德國產製的BNT疫苗就是上海復星公司投資，而且取得大中華地區總代理權的「復必泰」。去年台灣的東洋公司曾與上海復星商談BNT的進口，但政府應是為了保護國產「高端」疫苗未來的產銷，綠營及其側翼競相透過認知作戰的宣傳，把「復必泰」說成是「中國代工」，或向大中華地區總代理購買即落入了「統戰」的圈套等。如今運來台灣的BNT，和去年的復必泰並沒有不同，陸委會此前在記者會上回應媒體詢問時說「防疫優先」，彷如鍾馗駕臨了現場，附身小鬼紛紛退散了一般。

BNT是全球首支經美國食品藥物管理局檢驗合格核給藥證，已非僅為因應緊急需要才暫時授權使用的藥品，故可說是目前全球最安全有效的疫苗。同時，BNT也是目前全球唯一對12-17歲者做過臨床實驗的疫苗。因此，當8月28日公費疫苗網路預約接種平台加開BNT的登記選項後，才兩、三天就有341萬人加選。

指揮中心原本規畫將這批約200萬劑的120萬劑給12到17歲的學生施打，剩下的80萬劑則開放給第1到10類尚未接種第一劑的民眾。這樣的安排，還可以看出它的道理。沒想到，指揮中心對疫苗施打順序突然改採「插隊制」，此若是因朝令有錯，夕改倒也無妨，但急轉彎卻是應民進黨正國會和英系立委的要求，猶如再上演一次政治算計凌駕科學防疫與分配公平的戲碼。

事實上，18到22歲的青年還有AZ和蔡總統也公開接種的「高端」疫苗可供施打，為什麼非要插隊安排到已開放登記後的BNT？弔詭的是，18-22歲雖是就讀大學的年齡，但也是支持民進黨最力的「天然獨」世代，儘管民進黨想以施打BNT「收買」2022年地方和2024年總統及立委大選的首投族，但難道不怕這支又稱為復必泰的疫苗，會帶來「被統戰」或戳破凡事歸因於統戰之謊言等的不良反應？

日前駐德代表謝志偉因BNT即將運台，於是向國內發動了認知作戰，稱台灣能夠順利買到BNT疫苗，就像400公尺接力賽得金牌，不能只歸功於最後一棒。謝志偉的比喻，是強調政府也盡了大家所忽視的努力。但若果真此，記者何須向陸委會提問，而陸委會發言人又怎須回答「防疫優先」，如此理所當然與人盡皆知的「廢言」？

更何況，張亞中曾向衛福部申請大陸台商捐贈500萬劑BNT疫苗遭拒，加上郭台銘申請購捐BNT的過程哪像接力賽？還不如說是國軍「500公尺全副武裝障礙超越」，年輕人難道沒有看在眼裡？正因年輕人對民進黨的支持度出現了流失，政府才急著把「郭員外」購捐本屬「員額外」的疫苗，突然納編給未來選舉的首投族。但這麼一來，又將置科技獨步全球的「高端」於何地呢？（作者為民主文教基金會董事長）