（本文涉及《自殺突擊隊：集結》劇情）

好萊塢編劇，有時真的有「預言」能力。最近上映的《自殺突擊隊：集結》，描述由罪犯組成的主角群，到美國的前盟邦出任務，卻不小心造成意外，即將傷害大量平民；此時在辦公室裡遙控主角群的長官，下的命令卻是儘速撤退，不管當地老百姓的死活。

接下來，電影跟現實稍有不同，電影裡的主角決定要挺身而出，違抗命令；而現實中的阿富汗，美軍已經完全撤離，拜登總統說：「撤軍符合美國利益。」

好萊塢電影描述的美國，有很多層次，有現實、無情的美國政府—那是美國；也有見義勇為、濟弱扶傾的美國人民—那也是美國。美國政府固然以國家利益（或者再加上執政者一點點的個人利益）至上，但美國人民所崇尚、追求、自我期許的，始終把「正義」當作一個重要的座標。

或者應該說，「正義」就跟石油、半導體一樣，一直是美國國家利益的一部分，只是比重多寡的差別。過去二十年來，美軍就自命是阿富汗人民的超級英雄，他們在一個陌生的國土，冒著生命危險守護別人的家園，並且獲得一定的成功。而在撤軍之後，這些已成泡影，就好像一位在阿富汗被炸斷雙腿的軍人感嘆，「我的犧牲，到底值不值得？」成為美軍一整個世代的疑問。

拜登政府可以有一千個理由，合理化撤軍的決定，但今天美國所呈現出的形象，已經不是為了陌生村莊對抗盜賊的豪勇七蛟龍，而是西部片中看見壞人把門關起來的酒吧老闆，是《日正當中》裡的世態炎涼。

根據民調，54%的美國人認為撤軍「對美國」是正確的決定，42%則認為是錯的；顯然拜登的決定符合美國多數民意，只是執行端是否太粗糙而已。但對「非美國人」來說，美國等於是公開承認：「符合美國利益的我才挺，不符合美國利益的我就放棄」，這樣的承諾，還叫作承諾嗎？

昨日西貢，今日阿富汗，會不會變成明日台灣？蔡英文總統回應，台灣要「自助人助」；意思是台灣必須證明對美國的「價值」，才會讓美國認為，保護台灣符合自己的利益。但蔡總統忽略了，任何只有一位客戶的廠商，都會被對方予取予求，喪失議價能力。

台灣的確不是阿富汗，是一隻會下金蛋的金雞母，但如果台灣只有美國一個選項，有再高的「價值」，都只會得到很低的「價格」。反之若中美兩大強權為了爭奪台灣彼此競價，才能擁有最大的獲利。

曾在南越政府擔任總統助理、經濟部長的阮進興，認為南越之所以會滅亡，就是因為南越「全面」依賴美國，其他國家依賴美國的程度不一，「南越則依賴到了極限」。

依賴美國到了極限，從南越到庫德族再到阿富汗，歷史殷鑑的確不遠。台灣向來親美，但親美不應該親到一廂情願，也不應該親到毫無選擇。

畢竟真實世界，沒有超級英雄。

（作者為政治幕僚）

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