這周，國際上最震撼的大概就是阿富汗塔利班攻入喀布爾。

8月15日，阿富汗塔利班發言人穆罕默德•納伊姆表示，塔利班已控制首都喀布爾。

隨後，美軍立即撤離喀布爾，史稱「喀布爾撤離」。

而在我們家，最震撼的就是，老爸居然從台灣回來了！

算是一次「台北小撤離」吧。

01

距離上一次老爸在家已經過去了將近一年。

分隔兩岸，我們一家人也只在特殊節日撥一個視頻通話，以告想念。

去年一直想著，等疫情結束就回台灣看看，結果今年疫情的局勢依舊不容樂觀。

去台灣先隔離，剛出隔離點估計又得忙著回武漢再隔離，一個暑假就這麼過去了。

只得打消這個計劃。

沒想到，7月剛剛放假，老爸表示：打完第二針疫苗就回來！

我欣喜若狂，但又害怕漫長的隔離太過麻煩。

畢竟，14天在入境口岸隔離，再加上14天在武漢的居家隔離，一下子就是一個月。

早早定好計劃，打算八月初回來。

結果計劃趕不上變化：七月底，南京一波德爾塔輸入，帶走了大陸這邊基本控制住疫情的現狀。

我和老媽都有點慌，但機票已經定了——應該不會影響行程吧？

確實沒有影響，大部分班機依舊如常。

我和老媽剛剛重聚武漢，老爸便入境上海，開始了漫長的14天集中隔離。

聽老爸說，在這短短的14天裡，一共做了5次核酸檢測，每一次都是鼻拭子+咽拭子。

我還沒做過鼻拭子，但據說巨疼無比，就像一棉簽戳上天靈蓋一樣。

另外，每日三餐都是搭配好後，在固定時間被送到自己的酒店房門外，自己打開房門拿餐時也要戴好口罩，有效避免與他人接觸。

可以說，我們的防疫措施是真的「頂呱呱」，全方位嚴防死守。

但對被隔離的人來說，這隔離的14天，比以往的「7+7」（7天集中隔離+7天居家隔離）要絕望得多。

老爸苦不堪言：「最後三四天，我都快被關得高血壓了！幸好房間還算大，還有一個窗戶可以望望遠，不然一直關在裡面一定會瘋掉的！」

不過好在，最後老爸還是順利搭上高鐵，在前天晚上回到武漢，圓滿完成「台北小撤退」。

然後被關在了我們家主臥裡進行居家隔離。

老爸一進家門，老媽就開始「嚴防死守」：

「別動！先用酒精噴霧消毒一下！」

「走這條路，別往我們的必經之路走！」

「我們給你準備了專門的餐具！」

老爸憤怒：「我又沒中招！」

老媽更怒：「你敢打包票嗎！」

只可惜，好景不長。

昨天下午，我所居住的武漢市江岸區出現一例陽性。

更要命的是，這位師傅也是境外返漢人員，也已經完成了14天的集中隔離，現在也正在居家隔離。感染情況是在居家隔離的例行檢查中被發現了的。

這情況，除了最後的「確診」，簡直和我爸一模一樣！

於是，在社區的要求和協助下，老爸在昨天晚上十點半拎包住進了政府協商下空出的免費酒店，繼續了他長達28天的「隔離生活」。

家裡又恢復到幾天前只有我和老媽的「初始狀態」。

等老爸隔離結束，我差不多也要開學了。

這算是白跑一趟嗎？

我不禁思索：是不是我回台灣，就不用這麼大費周章了？

02

聽老爸說，台灣的居家隔離並不嚴格。

反正台灣居家隔離不怎麼管，那居家隔離就和自由無異，不要出門就好，也能好好呆（玩）個兩周呀！

雖然現在暑假都快結束了，絕對沒時間回，我還是查了查相關的政策。

不查不知道，一查嚇一跳：

我是台灣籍，入境就是正常入境，集中隔離後居家隔離即可；

但老媽這樣的大陸家屬，去台灣居然這麼複雜！

比如說台灣長榮航空，就把入境的相關政策梳理了一遍：

很明確，除了台灣籍，所有旅客都無法進入。

而若有緊急情況，則需要繁複的手續審批，可能等手續批准了就錯過時間了。

雖然也可以理解，這是目前嚴格防疫的要求。

但又有一些相關的報導讓我目瞪口呆：

在台大陸學生打疫苗遙遙無期、大陸配偶子女「小明」們被拒回台就學！

這實在很難想像。

關於打疫苗，在大陸，我這樣的「台生」可以憑借居民居住證直接前往社區免費注射疫苗；若沒有辦理居住證，也可以憑借台胞證先進行申請，後憑證接種疫苗。

但在台灣，三四千名陸生打疫苗卻屢屢受阻。防疫平台開放接種意願登記時唯獨把陸生排除在外，既不讓陸生在台灣打疫苗，也不讓他們回到大陸打疫苗。

幸好，八月初，在島內的一片罵聲中，有關部門還是將陸生納入了疫苗接種範圍。

而「小明」們，比無疫苗煎熬半年多的陸生還慘。

春節期間，許多「小明」們會回大陸老家，與親戚們團聚。

但等過了春節，他們卻再也不能回到台灣家中，不能回到熟悉的幼兒園和小學校，只能滯留在大陸，耽誤一學期的學業，還未成年就飽受別離家園之苦。

許多家長也正在爭取「新生專案」讓孩子成功入台，但沒想到新生專案的條文仍在，相關機構在實際操作時卻表明因為疫情，專案已無法申請。

馬上就是九月了，又是一年開學季。

不知道這些「小明」們，有沒有機會回到台灣，繼續學業；

也不知道民進黨能不能把這份對大陸「防疫管理」的熱情和嚴苛帶入日常防疫管理中，讓台灣疫情逐漸減少、疫苗支數逐漸增多。

一切的起因都是「疫情」，但「疫情」並不是歧視的借口。

為什麼陸生在台灣疫情最嚴重的5月只能擔驚受怕，連打疫苗的資格都沒有？

為什麼在陸的「小明」們因疫情無法申請專項回台上學，但在台的美國學生因想念在美國的爸爸都可以申請到政府的「專案協助」？

於是，疫情成為歧視大陸的由頭，成為政治博弈的武器。

公平何在？平等何在？

扯遠了。

還是祝老爸的隔離生活過得愉快吧。

（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：一家兩岸公眾號）

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