經過約5小時的飛行，美齡號專機在迪化機場簡易的跑道上滑落，揚起漫天的塵土。

1942年8月30日《新疆日報》的頭版，隆重報導了蔣夫人到訪迪化的消息，1200餘字的新聞特寫，配發了兩幅照片，一幅是盛世才夫婦與宋美齡一行人在美齡號專機前的合影，一幅是蔣夫人身穿旗袍、手持鮮花的獨照。

有關報導如下：

宋美齡昨日抵迪，朱司令長官等中央要員同來。

邱委員長率各機關正副首領婦女代表赴機場熱烈歡迎。

這幅標題很有意思：標題中沒有出現盛世才3字，而是邱委員長（即盛世才夫人邱毓芳，時任新疆婦女委員會委員長）率各機關正副首領婦女代表迎接，這是有意貶低蔣夫人，還是意在抬高盛夫人？至於標題中為什麼沒有出現盛世才，因為盛世才不能單稱，必須全稱「全疆人民偉大領袖盛督辦兼主席」，偉大領袖來歡迎蔣夫人，邏輯上說不通，禮節上亦突兀，故做了巧妙處理，煞費心機。

1943年秋，蔣介石（右）與盛世才在重慶合影。（秀威資訊提供）

新聞報導先白描遠山近景：

（本報8月29日）天清氣爽，雨後的秋風從柏格達的山巔吹下，帶給人們些許初秋的寒意。沿街黨國旗飄揚，給正在建設中的迪化市增添了嶄新的容彩。9時許，省城各機關法團首領及婦協總會全體常委並女校學生代表齊集歐亞飛機場；軍樂隊，儀仗隊，和騎兵衛隊早已在場恭候，靜待佳賓。這時，陽光送暖，巧雲在天，柏格達山峰猶如萬里長屏，象徵著團結抗戰的銅牆鐵壁。機場遼闊博大，秋草初黃，微風輕拂，和平而且靜穆。倦雲出岫，雪山晶瑩；欣喜的顏色浮滿在每一歡迎者的面孔上。

應該說，記者的文筆是相當出色的。筆鋒一轉，高潮來臨：

下午1時30分許，遙望機場以北的公路上，汽車連翩而來，樂聲大作，全疆人民偉大領袖盛督辦兼主席偕夫人──全疆婦女領導者邱委員長亦親自蒞場歡迎遠途而來的貴客──抗戰最高統帥蔣委員長夫人──全國婦女領導者宋美齡女士、朱司令長官、蒙藏委員會吳委員長禮卿、政治部梁副部長寒操、毛總指揮邦初、外交部吳特派員澤湘。未幾，東南角的高空上出現機影，初則細小如蜻蜓，幾秒鐘後，機場大作，草綠色的「道格拉斯」巨型航機已經凌過機場向西北飛行，再一轉折，便翱翔在和平寧謐的迪化市空之上了。這時，偉大領袖及夫人率領在場全體歡迎群眾向空際招手歡迎，靜謐肅穆的機場頓時為欣喜的熱情所瀰漫了。5、6分鐘後，巨型機環繞迪市一周，安然著陸，停棲機場中央，偉大領袖盛督辦兼主席及夫人率領各機關法團首領及婦女代表趨赴機前熱烈歡迎。這時樂聲又起，首先由朱司令長官紹良引導蔣夫人下機，繼之吳委員長、梁副部長、毛總指揮、吳特派員及隨員等21人亦均次第下機與歡迎者相見。

記者接著為蔣夫人一行大員做特寫：

蔣夫人身著藍地紅白圓開圖案旗袍，青色毛衣，外罩繡金青綢斗篷，精神煥發，面浮微笑，意態慈祥，毫無風塵之色。朱司令長官著草綠色軍服，佩短劍，吳委員長著草綠色中山服，帶青呢禮帽，梁副部長著灰色西裝，精神飽滿，神采奕奕，均不愧為持久抗戰中身負艱巨之樑柱。

盛世才與家人的合影（威秀資訊提供）

記者繼而實錄盛世才夫婦與蔣夫人握手言歡及合影的細節：

下機後蔣夫人首先和偉大領袖及夫人握手寒暄，並接受在場群眾的熱烈歡迎，及婦協和女校代表之獻花，賓主盡歡，盛極一時。繼而由偉大領袖及夫人陪同蔣夫人及全體來賓在機前留影，然後由盛夫人及盛小姐克文陪同蔣夫人合攝一影，作為兩大婦女領袖首次會面之紀念。

盛世才在台上台下公開宣稱，蔣總裁派夫人到迪化慰問我及家人來了，其用意不言自明。將宋、邱並稱兩大婦女領袖，又將邱毓芳置於盛世才之前，最值得玩味一番。從正面理解，抗戰期間，中國婦女社會地位的提升，折射出中國社會的巨大進步。

記者縱筆續寫迪化人民夾道歡迎蔣夫人：

在軍樂與歡呼聲中，由盛夫人陪同蔣夫人合乘第一車，偉大領袖督辦兼主席陪同朱司令長官、吳委員長等，乘第二車，其餘貴賓等均分乘歡迎汽車逕赴城內。入城後，汽車雁行魚貫，在黨國旗飄揚之下行進，迪化市民亦均不願失此千載難逢之良機，擁聚街頭，藉圖瞻仰此全國婦女領導者之儀容及遠越萬里關山之貴賓。車經督辦公署門前，夾道兩旁早已列齊婦女歡迎隊伍，女校大中小全體教員和學生懷著熱烈的心情，帶著企望的微笑，在靜候她們最敬愛的蔣夫人！蔣夫人當即由盛夫人陪同下車，與歡迎代表相見，並接受代表之獻花，寒暄已畢，仍由盛夫人陪同登車，在夾道者的熱烈歡呼中，遊龍一般的汽車先後馳入督辦公署。

此段有兩個看點，一是沿途懸掛黨國旗，二是迪化市民自發擁聚街頭，爭睹蔣夫人的風采。結尾是記者的內心感受和議論：

此時秋陽閃爍，輕塵微揚，關心抗戰建新國的迪化市民，歡欣浮在面容上，激動深藏在心底，為了紀念這不能忘卻的盛日，互相報以滿意的微笑。

機場上成千上萬的人圍成一個大圓圈，在搖旗歡呼，表示歡迎，那天盛況，據說在新疆是空前的。

（未完待續）