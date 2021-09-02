中共建政以來，按照官方說法，經歷了毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平等五代領導人。毛澤東時代最高領導人實行終身制。1961年，毛澤東會見英國陸軍元帥蒙哥馬利（Bernard Law Montgomery），蒙哥馬利問他接班人是誰，毛澤東說：「很清楚，是劉少奇。他是我們黨的第一副主席。我死後，就是他。」

劉少奇被打倒後，毛澤東選擇林彪為接班人，林彪在九一三事件中葬身異國後，毛澤東又選擇王洪文為接班人。實踐證明，王洪文根本不具備作為接班人應當具備的基本素質，無力擔當大任。1976年初，毛澤東又選定華國鋒為接班人。

華國鋒雖然被奉為「英明領袖」，但在黨內既無資歷也無實力。1978年，中共十一屆三中全會召開後，華國鋒逐漸退出權力中樞，中國進入鄧小平時代。

與毛澤東時代終身制和個人專斷相比，鄧小平早在1980年就提出要改革黨和國家的領導制度，堅持集體領導，反對權力過分集中，主張廢除終身制，建立退休制度。後來，中共確實廢除了終身制，也建立了退休制度，但並未規定黨和國家領導人的退休年齡。而中共黨章對中共中央總書記、中央軍委主席也沒有規定任期限制。

值得一提的是，2016年，十八屆六中全會當起草組成員鄧茂生與境外記者茶敘時，否認政治局常委「七上八下」（67歲續任、68歲卸任）的年齡規定。鄧茂生強調，重要領導層幹部退不退休是有規定的，有嚴格的組織程序，不過也會根據實際情況靈活處理，「七上八下」只是民間說法，不足為信。

梳理中共官方對鄧小平、江澤民、胡錦濤退休的公開報導，可以發現，中共領導人何時退休，皆由領導人自己主動提出，中央全會同意，從而完成權力交接。至於具體細節，外界只有在權力交接時才能知曉。

1987年中共十三大，鄧小平卸任中央政治局常委和中顧委主任職務，以普通黨員身分留任中央軍委主席，繼續掌權，實現「半退」。

六四事件發生後，鄧小平決定退休。1989年9月，鄧小平與江澤民、李鵬、喬石、姚依林、宋平、李瑞環、楊尚昆、萬里談話，提出希望在11月初中共十三屆五中全會上退休。同日，他致信中共中央政治局，請求辭去中央軍委主席職務。11月，十三屆五中全會同意鄧小平的請求，決定由江澤民任中央軍委主席。

會議公報指出，鄧小平「從黨和國家的根本利益出發，在自己身體還健康的時候辭去現任職務，實現他多年來一再提出的從領導崗位上完全退下來的夙願，表現了一個偉大的無產階級革命家的廣闊胸懷。與會全體同志對他身體力行地為廢除幹部領導職務終身制作出的表率，表示崇高的敬意。」

而江澤民在講話中披露，當鄧小平提出退休後，「開始，中央常委考慮，目前我國的建設和改革正處在關鍵時刻，又面臨著複雜的國際形勢，很需要小平同志繼續為我們掌舵，懇切希望他遲一點退下來。小平同志站在黨的事業繼往開來和國家長治久安的歷史高度，深思熟慮，一再說明，現在退下來更有利。」

2002年11月中共十六大，江澤民卸任中共中央總書記職務，但繼續留任中央軍委主席。在江澤民、胡錦濤等中共新老常委會見十六大代表時，胡錦濤高度評價以江澤民為核心的第三代領導集體的歷史貢獻。胡錦濤並說，為了黨的事業的繼往開來，他們中的許多同志又帶頭從中央領導崗位上退下來，「表現了一個共產黨員的寬闊胸懷和高風亮節。在這裡，讓我們向江澤民同志，向李鵬、朱鎔基、李瑞環、尉健行、李嵐清等同志，向其他領導同志表示崇高的敬意。」

與鄧小平辭職時一樣，2004年9月，江澤民致信中央政治局請辭軍委主席職務。同月舉行的十六屆四中全會同意江澤民的請求，由胡錦濤任中央軍委主席。會議公報提到，江澤民卸任中共中央總書記和中央軍委主席職務都是「主動提出」。

在中央軍委擴大會議上，江澤民表示，「在籌備黨的十六大期間，從黨和國家的長遠發展和長治久安出發，我就提出不再擔任中央領導職務，並退出中央委員會。在黨的十六大上，我把總書記的班交了；在2003年的人大會議上，我把國家主席的班交了。當時，中央決定我留任黨和國家的軍委主席。自那時以來，我一直期望著在適當時候從領導崗位上完全退下來。現在這個願望終於實現了。」

而胡錦濤在講話中說，江澤民主動提出辭去軍委主席職務，「為我們黨、國家、軍隊高層領導新老交替的制度化、規範化、程序化作出了歷史性貢獻。江主席的高風亮節和博大胸懷，為我們樹立了光輝典範。」

2012年11月中共十八大，胡錦濤裸退，習近平繼任中共中央總書記、中央軍委主席。當胡錦濤、習近平等中共新老常委會見十八大代表時，習近平表示：「為了黨和人民事業繼往開來，胡錦濤同志，以及吳邦國、溫家寶、賈慶林、李長春、賀國強、周永康等同志，帶頭退出黨中央領導崗位，體現了崇高品德和高風亮節。我們向他們致以崇高的敬意。」

第二天，胡錦濤、習近平出席中央軍委擴大會議，習近平指出，胡錦濤主動提出不再擔任中共中央總書記、中央軍委主席職務。「黨的十八大和十八屆一中全會尊重胡主席的意願，同意了他的請求。胡主席作出這個重大決策，充分體現了他對黨、國家、軍隊事業發展全域性的深邃思考，充分體現了他作為一位馬克思主義政治家和戰略家的高瞻遠矚、博大胸懷、高風亮節。」

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