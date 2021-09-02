中共原先估計5年內打倒國民黨，是根據1946年和1947年兩年的作戰經驗。這兩年計殲滅國民黨正規軍189個旅，為數270餘萬人（包括非正規軍）。而共方則由兩年前120餘萬人發展到當時的280萬人。故估計今後3年可以殲敵700萬人左右，而共方可達擴展到500萬人之目的。這樣不但能打倒國民黨，且可統治全中國。但在1948年9月、10月攻下濟南和錦州之後，毛澤東即估計國民黨不可能再動員300萬人。大約再以1年左右的時間，再殲敵100個師左右，即可達成目的了。

據國防部次長秦德純稱：去年（1947）1年被共軍所毀之國軍計187團，被俘團長以上軍官148人，陣亡團長以上50餘人。

至於國民黨方面的軍事情況，繼去年（1947）連續挫敗之後，今年更為險惡。東北方面，據共方資料，謂自去年12月中發動冬季攻勢以來，到今年3月中結束，歷時3個月，殲滅國軍8個師，並有1個師的投共，計15萬6千餘人，攻占城市18座，壓縮國軍於長春、瀋陽、錦州3個孤立地區。

蔣多疑亂陣腳

在東北共軍發動冬季攻擊之初，參謀總長兼東北行轅主任陳誠於1月7日致蔣的電報說：「我軍目前能使用之兵力，不足4個軍（約8個師），故本會戰之情勢，甚為險惡。」次日，蔣又接王叔銘及陳誠電，知情勢危急。自記曰：

接叔銘電稱，昨（7）日瀋陽前方失利，情勢危急，余（蔣）得此始以為不至如此危急；及接辭修（陳誠）電，乃知公主屯附近兩師已被匪消滅，情勢果甚危迫也。

9日，陳又電蔣：「瀋陽之危尚未解除，準備困守。」為此，蔣於1月10日飛臨瀋陽，並召華北勦匪總司令傅作義至瀋會商，與談增援東北事，傅反而要求增加華北兵力，殊出蔣之意外，察覺傅之態度「適與前相反」。蔣無奈曰：「何耶」？其實華北亦危，傅之要求增兵華北，非無故也。蔣氏多疑，似乎亂了陣腳。

蔣自瀋回京後，認為「辭修因病而發生心理變態，更為可慮」。決定設立東北勦匪總部，以衛立煌為總司令，接替陳誠，「或可轉危為安也」。

陳去衛接，東北更是無可救藥矣。王世杰2月9日記曰：「東北軍事日趨艱危，陳辭修（誠）以病解除其指揮之職返京，衛立煌往代。易將之事，在此艱危情形下舉行，軍隊又頗複雜，前途極可慮。」

衛接任後，以糧彈兩缺，情勢嚴重，參謀總長陳誠據衛之報告，上蔣簽呈，謂因運輸機缺乏，對東北補給困難，擬先謀打通新民至錦州間鐵路交通。蔣則決心將東北國軍主力撤至錦州集中，以保存此僅有之兵力。即手書衛立煌及空軍副總司令王叔銘指示撤退要領，並將手書交國防部羅澤闓廳長帶往瀋陽實施。

國軍陷入孤危

此一撤退計畫，不失為集中兵力，鞏固錦州，屏障華北之善策，其後錦州不保，瀋陽、平津皆失，益證錦州鞏固之重要。但衛以瀋陽以南已經解凍，為濫泥季節，道路田野，均沒膝難行，大軍行動困難異常，撤退計畫難以實施。蔣即召見國防部次長林蔚等商討空運撤退問題，仍有困難，決定固守。而林彪之東北民主聯軍不因「解凍」問題而進攻不已。至3月中，國軍在東北地區之長春、瀋陽、錦州，乃益陷於孤危中矣。

與此同時，西北戰局亦危，西安綏靖公署主任胡宗南於3月1日電陳：

彭匪德懷率其1、2、3、4、6縱隊，並會同賀龍、王鍔各一部，共約15個旅（實際為11個旅），於丑梗（2月23日）圍攻宜川，因於感（27日）起，與我劉戡軍於宜川以西會戰以還，戰況激烈空前，我匪傷亡均極慘重，刻我軍已陷入極度苦戰中。

蔣接電自記曰：「審閱戰報，得悉宜川形勢不利，我增援主力又被匪攔阻，損失頗重為慮。此戰如果失敗，則陜西與西北局勢皆危矣。」

是日，宜川陷，第29軍軍長劉戡、第90師師長嚴明皆殉。蔣記曰：「這一損失，全陜主力幾乎損失1/3以上，維持關中與延安據點，已甚為困難。」

是役共軍以11個旅7萬人，包圍殲滅胡軍精銳部隊5個旅（缺1個團），2個師部，1個軍部，共2萬8千人。為中共西北戰場第一大捷。經此戰役後，共軍向渭北、隴南進軍之門戶，業已洞開。

蔣頗埋怨胡宗南「疏忽粗魯，毫不研究匪情，重蹈覆轍，殊為痛心。」其實胡之親信機要熊向暉乃潛伏共諜。胡之一舉一動，共方瞭如指掌也。

4月21日，國軍撤出延安。胡則「撤職留任」，旋即撤銷之，蔣又埋怨胡曰：

審閱戰報，始知延安我軍今晨（21日）已全部向洛川撤退。在此國大期間，宗南擅撤政略要點，可嘆無知已極！但令其縮回延安，已不可能，故只有聽之。

（未完待續，蔣世安專欄每周四刊出）