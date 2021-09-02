美軍的最後一架C-17運輸機在美東時間30日下午，飛離阿富汗的喀布爾國際機場，遵循美國總統拜登指示，將會在8月底之前讓美軍全面退出阿富汗的決定。不過阿富汗的局勢自從美軍宣布要撤離之後，就一直處於混亂的狀態。據傳現在還有數百名的美國公民沒有趕上最後的撤僑班機，美國政府正積極尋求能將剩餘的美國公民平安撤離阿富汗的辦法。

而且也不只是美國公民，因為塔利班重新掌權而想要離開當地的阿富汗人，也成了國際間矚目的焦點。矛盾的是，歐美等西方國家雖然一方面同情這些阿富汗難民，希望塔利班政府能遵守諾言，讓這些想要離開的人可以安全離開；可是另一方面，當年美軍從越南撤離之後所帶來的越南難民、越南移民問題，還有近年因為北非局勢混亂，不斷湧入歐洲造成許多政治與社會問題的北非難民潮，都讓歐美國家感到相當棘手，不希望這些難民真的跑到他們的國家，造成社會、經濟、政治上的各種負擔。

於是最近台灣內部就出現一派論調，認為阿富汗的局勢動盪，台灣行有餘力應該也要幫忙接納阿富汗難民，展現我們同為國際社會一份子的心意。可是先不管阿富汗難民有沒有想來，台灣社會真的已經有資格和條件去接納來自阿富汗的難民嗎？台灣社會光是在尊重和包容這兩件事情上，就還有很大的進步空間。

就看最直接的一件事：民眾對外來人士的接受程度。不提別的，光是對岸人士在台灣這幾年，因為政府執政由上而下的政治氛圍，再加上中美衝突以及疫情的衝擊，不管你的政治立場是什麼，你都能夠普遍感受到台灣民眾對於對岸人士的一種排斥心態。從疫情爆發時回不了台灣的「小明」，再到後來有許多被迫分離導致感情備受考驗的兩岸婚姻家庭，以及在經濟普遍不景氣之下，在台灣生活卻因為中國人的身分，而在就業市場處處碰壁的陸配們，就是非常明顯的例子。很多人都說台灣對外來人士好客、友善、熱情，但這些血淋淋的歧視與排斥，卻也是真實存在於台灣社會。

看看我們怎麼對待外勞，也看看我們是怎麼對待這些陸配、外配。這些人大部分都已經融入到台灣的企業、家庭，是許多台灣人生活當中有所貢獻的一分子，甚至是因為婚姻、血緣的關係融入到台灣社會。可是就算有親情和愛情的情份在，遇到不一樣的政治傾向和政治情緒時，許多人就會對這些說話口音有點不一樣、生活習慣有一些不同的群體，透出異樣甚至歧視的眼光。更何況是一群宗教信仰、語言、膚色都完全不同的阿富汗難民呢？要接納阿富汗的難民，台灣社會恐怕還沒有那個條件。

（作者為口譯工作者）

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