國民黨主席選舉展開，4位選將以朱立倫與江啟臣最被看好，兩人拉高對蔡政府的防疫政策批判之外，也頻頻下鄉尋求地方支持，選舉結果至今仍難預料。可以想見，這次改選結果，對柯文哲領軍的台灣民眾黨肯定影響最大。

民眾黨面對來年的縣市長與議員選舉，已經摩拳擦掌，除了打算讓5位現任不分區立委參選縣市長之外，議員也很可能高額提名。這個策略有助於柯文哲佈建基層樁腳，可以增加他未來參選總統及提名立法委員候選人的叫牌籌碼。

民眾黨戰略要能夠成功，除了要與時代力量等第三勢力政黨整合之外，由於柯文哲已與民進黨交惡，民眾黨必須從藍營選票下手，這也是柯文哲持續拉高分貝炮打中央的原因。柯文哲炮打民進黨，拉高了自己在藍營中的支持度，也降低了江啟臣所領導的國民黨聲望，這也是國民黨民調低迷的原因之一。

對民眾黨而言，江啟臣是一個好打的對手，如果換上朱立倫，民眾黨的如意算盤就打不響了。朱立倫在對美關係、執政經驗與資源分配能力上都較江啟臣為優，可望穩住地方派系，柯文哲發展樁腳會面臨挑戰。

今年已經過了三分之二，各路人馬對明年大選摩拳擦掌，江朱之爭只是明年大選前的第一場戰爭而已。

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