日前蔡英文總統在「凱達格蘭論壇—2021亞太安全對話」致詞時提到；我們不走向軍事對抗，盼與「鄰國」在和平、穩定且互惠的原則下共存。此一「鄰國」顯然指的是中國大陸，因而引發資深媒體人趙少康的質疑，認為是在搞「兩國論」。筆者也認為確係如此，此一新的「鄰國論」顯然是小英總統再一次的打出「擦邊球」。

打政策擦邊球，盡是做一些偷偷摸摸，不夠光明正大的事，已是民進黨和蔡政府樂此不疲的冒險行為；其中最讓人非議的是中華民國護照的改版，從今年一月開始發行。新護照封面上，英文字體Taiwan一詞加粗且放大，原有的Republic of China則變成極小且幾乎看不見的字樣，環繞在國徽周圍。此一護照改版顯然是民進黨政府意圖操弄意識型態，也凸顯民進黨執政格局的狹隘。

民進黨善打擦邊球的始祖是阿扁總統，早在2003年陳執政時期，即首次將Taiwan放入護照封面。2015年獲准保外就醫的阿扁，儘管監管單位台中監獄強調陳的保外就醫條件為「不演講、不上台、不接受媒體採訪及不談政治」，但其種種作為都是持續的在打擦邊球，甚有諸多違反規定之事。此舉氣得小英總統牙癢癢的，卻也無可奈何，只能放牛吃草。

打政策「擦邊球」雖然並不違規，但卻很危險，哪一天不小心將球打出界外，則將是台灣人民遭殃的日子，也是中國人的浩劫，終將成為歷史的罪人。

自稱偉大和令人民感動的小英總統和民進黨政府，始終不敢「直球對決」，老是閃閃躲躲，做出一些雞腸鳥肚、氣度狹小的事情，實有違泱泱大國風範。然而，夜路走多了，早晚會碰到鬼，不可不慎。台灣人民要擦亮眼睛，不要隨之起舞。

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