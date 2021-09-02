經過了3個月舉國上下協同奮戰，新冠疫情雖暫得控制，卻損失了836條國人寶貴性命，死亡率5.22%為全球的2.5倍；荒腔走板的高端疫苗「免疫橋接」，讓民眾猶如走鋼索般高風險接種。

這樣的防疫成績下，蔡英文的施政滿意度竟然還提高6.5%（達到55.1%），不滿意度更是減少6.4%，因為透過綠媒聯手1450大肆宣傳包裝，混淆大眾視聽，看來還真著有成效。

諷刺的是，最支持蔡政府的年輕大學生，居然有42%因為商家未協助投保而無法申請紓困，更有高達76000多的勞工，礙於法條，失業亦領不到紓困金而求助無門，在在印證撒幣紓困政策的不周延，也突顯勞動部等稽查單位嚴重失職，把放無薪假的都當作黑數，存而不計。

政治操作永遠凌駕在人民福祉之上，民衆納稅錢積累預算，竟然不夠支應，一再添加特別預算，舉債來補疫情造成的財政大破口，再拿高達8400億的預算來紓困，繼續收買人心。但防疫政策不力，花再多的錢，收買得了人心嗎？

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