小英總統執政的後半期硝煙四起，而且多半出自綠營內部，足見她的施政連自家人都看不下去，紛紛站出來揭短、揭弊、講良心話，而這些良心話句句刺進小英的心坎。

謝志偉跟郭正亮的鬥嘴就是一例，謝志偉自己說，他過去和郭正亮及游盈隆同為東吳大學教授，但郭正亮不再像當年捍衛台灣價值，還淪落到必須靠說謊或造謠來迎合同溫層。公理自在人心，郭正亮是民進黨前立委，但3+11疫情猛爆死亡834人、太魯閣事件死亡49人，郭正亮提出針貶錯了麼？游盈隆怒轟BNT施打決策轉彎「足以上街抗爭」，認為陳時中應認錯自請處分，這也錯了麼？

原本深具綠營色彩的政治人物拋開心魔講出真話還不僅此，美麗島電子報董事長吳子嘉對民進黨的批評從來也是不假辭色；賀德芬、彭文正一年來緊咬蔡總統的假博士、假論文議題；連羅文嘉都呼籲民進黨不要迴避公投，還感嘆說民進黨變得世俗化「遲早會出事」；林濁水則一旁幫腔：｢說得客氣了」！

至於較早之前，沈富雄、陳文茜、鄭麗文、李永萍、林為洲……，因為看不慣民進黨的作為而由綠轉藍。良心的交戰才是重點。

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