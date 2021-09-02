故事是這樣的，小藍喜歡女孩，女孩卻喜歡小綠。小綠對女孩不好，不給她打疫苗，又逼她吃萊豬，小綠說要給女孩五千元禮券，但女孩要自己拿一千來換。

小藍對女孩說，小綠這樣是不對的，如果照顧妳的人是我，我不會這樣子。小綠感受到壓力，於是去跟原本討厭的小紅買疫苗，又無條件的給女孩五千元。

女孩想了想，有一天找到了小藍，「謝謝你對我這麼好，但小綠已經在改了，我還是想……再給他一次機會。」

此時小藍該如何回話？

如果小藍很失望，說「為什麼我對你這麼好，你還是選擇小綠，把昨天的早餐錢還我」，那小藍就沒救了，女孩會覺得你不是愛我，你只是想得到我。

但如果小藍說「只要你快樂就好」，繼續默默地守護女孩，那女孩會不感動嗎？下次，或者下下次，或者下下下次，小綠又欺負女孩的時候，自然她會想起小藍的好。

是的，小藍就是國民黨。

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