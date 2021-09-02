載運首批93.2萬劑德國BNT疫苗的貨機於9月2日清晨落地桃園機場，這是台灣民間出錢出力促成今年最大一筆1500萬劑疫苗採購的成果。台灣駐德代表謝志偉連日來在臉書練肖話「採購德國BNT疫苗『四百公尺前三棒』臨時補一人進來，只有第四棒有功？」謝志偉推責攬功真有一套，他能睜眼說瞎話，可老百姓眼睛是雪亮的：台灣政府官員是這個接力賽的第三棒，實在弱爆了！

說實在話，謝志偉遠在德國駐在地還不忘隔海刷存在感，實在令人很好奇，有人說謝長廷搞成了日本捐贈AZ疫苗，蕭美琴搞定了美國捐贈莫德納疫苗，謝志偉駐德這麼久……嗯，的確有夠久，阿扁、小英兩朝御用駐德代表怎麼可以漏氣。

鴻海、台積電、慈濟是不是台灣最強的第4棒，沒比較、不知道；林全若算得上前兩棒次，不是被第3棒的民進黨政府官員扯後腿嗎？等第3棒的陳時中上場，又是掉棒、又想棄賽，怪東怪西就是一副打算放棄不跑了的樣子，親綠人士們也不全都傾巢而出唱衰郭董「隔行如隔山，一定買不到嗎？」

這個弱爆了的第3棒，扯了前一棒、卡了後一棒，特別愛搞小動作，謝志偉嘴炮誰有功勞時，何不想想台灣防疫破功，被這第3棒胡搞瞎搞，枉死的八百多人在天上怎麼看呢！

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