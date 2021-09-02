國民黨即將在9月選出新任主席，對內將肩負確保2022地方執政優勢及奪回2024中央執政兩大任務，對外必須直面兩岸關係的危局，為台灣在美中長期對抗的夾縫中找到一條安全、發展之路。4位國民黨主席候選人先後提出的兩岸政見和主張，未必是影響勝負的決定性因素，卻將決定國民黨的角色、歷史定位和兩岸關係前景與台灣的未來，非常重要。

扮演兩岸破冰的主角

國民黨的兩岸路線核心究竟為何？是和平？反共？或維持現狀？不統不獨？三民主義統一中國？九二共識？還是《中華民國憲法》？經過多年反覆爭辯、實踐與折騰，這個問題早已變得模糊不清，或許每個藍營領袖都可以對此發表長篇大論，但在台灣現實民意和美中外部情勢的干擾下，每一套論述似乎都在雲中霧裡，反而讓人對國民黨的兩岸主張更疏離。

作為建立亞洲第一個民主共和國的百年政黨，曾為中華民族走向自由、民主、均富締造願景，帶來希望，國共內戰失利敗退台灣後，亦未放棄希望，如今雖失去政權，這個希望應該還是國民黨的價值與使命。如果將國民黨這個價值與使命代入兩岸路線，即可確認，以和平、民主、務實、包容的方式化解兩岸政治爭議，以制度性手段解決雙方政治分歧，推動國共兩黨共同為中華民族現代政治文明做出貢獻，避免中華民族再度捲入戰端，應是國民黨所應為。

只是民進黨執政下，兩岸政治關係陷入死結，陸方對兩岸和平解決分歧越來越不抱希望，民進黨聯美抗中路線正把台灣推向戰火，國民黨如果不站上歷史高度，促成兩岸關係的新突破，不僅將愧對百年黨史，更會有被歷史淘汰的危險！

回顧兩岸關係40年，國民黨在每一次兩岸「破冰」中都扮演主角。1992年國民黨主導的國統會，就一中涵義達成決議文，才能促成兩岸擱置政治爭議，打開兩岸官方協商談判的大門，同時也掀開了兩岸民間交流大幕。2005年國民黨主席連戰，以捨我其誰的魄力登陸，翻開了以國共關係促進兩岸關係和平發展的新篇，兩岸找到了在民進黨執政下，如何維繫和發展交流合作的制度性架構。2015年兩岸領導人在新加坡會晤，雙方就維護台海和平、增進交流合作達成共識，向全球展示了中華民族有誠意、有能力、有智慧以和平方式處理政治分歧的典範。

不畏綠營出征與扣帽

現在的兩岸急須「第四次破冰」，唯一目標就是恢復兩岸溝通、重建兩岸互信、挽救台海和平。中國國民黨需要在過往30年兩岸及國共互動的既有政治基礎之上，從中華民族永續發展、台海兩岸永久和平的高度，為未來30年的兩岸和平作出規畫，並勇敢地與大陸官方及民間對話。

相較過去兩岸三次「破冰」，台灣此時內外環境已今非昔比。面對中美對抗深化與台灣意識高張的政治生態，加上民進黨無孔不入的網軍布建與司法威嚇，國民黨任何有意謀求兩岸和平對話、交流合作的主張，都可能被綠營扣上「賣台」的帽子，反中甚囂塵上，國民黨領導階層傾向從選舉利益角度思考兩岸關係、構建兩岸論述。但國民黨如果僅從台灣利益角度論述兩岸關係，放棄黨的價值與使命、不考慮大陸的需要與立場，恐怕很難說服對岸重啟兩岸關係，反而令對岸更深信「實力決定論」邏輯。國民黨應該回歸創黨初衷，回到中華民族的立場，重新找到兩岸的連結點。

尋求連任的國民黨主席江啟臣日前重申，自己「既是台灣人，也是中國人」，並表示若連任就邀請馬英九擔任「兩岸特使」登陸。江啟臣此時提出的主張，應是一個積極的訊號，代表新一代國民黨領導者有意回歸中華民族的基本立場，尋求兩岸連結、思考兩岸解方。無論最後誰贏得黨主席選舉，都應認真思考如何實現兩岸「第四次破冰」，以挽救兩岸和平、國共互信於危局，這也將是決定中國國民黨是否會被歷史淘汰的關鍵一步。