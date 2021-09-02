千呼萬喚始出來，時中偏又急轉彎！首批93萬劑BNT疫苗歷經波折險阻，終於運抵台灣，但蔡政府對這批民間企業和宗教團體主動倡議、好不容易才得到珍貴疫苗的運用，卻在抵台前決策突然轉向、失信於民，令原本滿懷期待的民心當頭澆了一大盆冷水，怨氣更轉為怒火！

BNT是全球目前唯一對12至17歲者做過臨床實驗的疫苗，因此指揮中心原已規畫並宣布將約200萬劑中的120萬劑給12至17歲的青少年學生施打，剩下的80萬劑則開放給第1到10類尚未接種的民眾。不料指揮中心黑箱作業、威權霸道的老毛病又犯了，在民進黨英系立委的驅動下，優先讓18至22歲的青年「插隊」施打。

根據台灣民意基金會公布的最新民調，蔡英文2020年5月第二任就職，有9成3的20至24歲年輕人力挺，但到了今年8月支持度卻跌至4成7，堪稱年輕人支持度「腰斬」。說白了，陳時中敢這樣悍然地幹，就是因為年輕族群被視為民進黨的大票倉，如今因疫苗荒導致綠色鐵票嚴重鬆動，所以不出硬招搶救不行。

全世界各國施打疫苗，都是從保護力強弱的年齡排序與高風險依據來進行，18至22正值體魄最為強健的年齡，而且還有AZ和高端疫苗可打，為什麼非要插隊安排到已開放登記後的BNT？

國家的疫苗政策應該是由衛福部的專業部門、諮詢會議根據科學做出整體決策，而不是由陳時中一個人說了算；民進黨固然不脫其「政治防疫、派系治國」的本色，陳時中又有什麼權力可以這樣為所欲為，把疫苗「公器私用」，想怎樣用就怎樣用？