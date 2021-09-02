尋求連任的國民黨主席江啟臣提議邀請馬英九作為特使登陸，另一位候選人朱立倫也表示會請馬英九在兩岸扮演關鍵角色，看來國民黨內對重啟國共高層交流具有共識。但馬英九的登陸禁令早在今年520已經解除，理論上馬英九訪陸，不必等到黨主席選後，江啟臣、朱立倫的說法究竟是否選舉語言，還需要未來事實驗證。

台海結束無底線對抗

兩岸關係面臨的最大困難是缺乏溝通，因而衍生出嚴重的相互誤判。這在去年9月海峽論壇「王金平參會風波」中展現得非常清楚。當時王金平受邀登陸，曾知會蔡總統並達成某種默契，國民黨中央也樂觀其成，但一個意外掀起兩岸輿論風暴，這場原本有助於紅藍綠三贏的互動，瞬間淪為「三輸」的尷尬。

「王金平風波」正值美國大選前，川普大打「台灣牌」抗中奮力一搏，當時民進黨政府並未從疫情初期的反中激進中走出，但現在時空背景已經不同。首先，拜登上任後，美中在台海議題上重新建構底線，中共重申對台和統路線不變，美國則重申維持一中政策、不支持台獨的立場，美中將在台海維持「鬥而不破」的基本格局，川普任內台海無底線對抗危機已經結束。

其次，就兩岸關係而言，蔡政府已經逐漸走出選舉前後的反中狂熱，並對大陸逐步回歸務實。近期政府委託民間企業及團體與上海復星成功洽購BNT疫苗，最終還是接受了「復必泰」字樣的標籤包裝，已反映出上述的轉變。「抗中」熱潮在逐漸轉為理性趨勢下，兩岸如何緩和緊張、突破僵局，達成某種政治性互動或溝通的可能性就上升了。

民進黨執政5年，民共之間已無互信，國民黨更有機會與大陸建立溝通關係。馬英九登陸當可向北京乃至大陸社會傳遞至少2個訊號：第一，台灣仍有相當比例的民意支持兩岸和平、反對台獨挑起兩岸衝突，希望兩岸繼續交流合作。馬政府8年執政評價各異，至少在兩岸政策上，曾創造一段兩岸關係黃金歲月。第二，台灣政壇絕非「一面倒」親美反中，仍有相當一股力量謀求兩岸一中、和平發展。馬英九任內「三不」政策雖有爭議，但他卸任後提出「不排斥統一」實屬不易。

台灣民意的2個真相

上述2個訊號是台灣社會民意的「真相」，但因為這幾年兩岸缺乏溝通、民粹竄起，加上外部勢力干擾，這些真相被輿論喧囂和激進言辭所淹沒。作為一位已經卸任、不再有政治包袱的前總統，馬英九恰好是向大陸傳遞和平訊號的使者。當然，馬英九對大陸在政治上有自己的堅持，有些主張北京未必中意，但他堅持中華民族、反對台獨的立場及為兩岸關係作出的貢獻，相信陸方仍歡迎馬英九登陸，大陸涉台官媒《海峽之聲》就刊文釋出了正面訊號。

更關鍵的是，馬英九登陸將「挽救」國共互信。馬英九任內以總統身分推動兩岸制度化協商、促成領導人會晤，但他為兩岸關係所做的貢獻，本質還是在國共平台架構下、落實2005年連胡公報的接力。這並不是要說兩岸關係從屬於國共關係，而是說明國共關係歷來都是促進兩岸和平的重要因素：如果沒有國民黨主導的國統會及一中涵義決議文，怎麼會有1992年兩岸共識？如果沒有2005年以來歷次國共論壇，尤其是2008年後大量馬政府高層以國共平台名義與陸方充分溝通、累積信任，怎麼會有那8年兩岸協商交流熱絡的榮景？

過去1年多來的國共互動幾乎清零，雙方互信也面臨考驗。北京已經對現在的國民黨相當冷淡，甚至不時發話敲打。長此以往，國民黨在兩岸關係中的話語權、論述力將喪失殆盡，當年曾吸引多數民意認同的「兩岸牌」也將徹底淪為負擔。上任後疏於經營國共關係的江啟臣，在選前先拋出馬英九登陸的設想，後又表態自己「既是台灣人、又是中國人」，這些是否為選舉語言不得而知，且上述言論也未必會讓北京對其另眼相看，但江啟臣的提議的確具有可行性和必要性。

兩岸關係進入新的十字路口，無論誰贏得國民黨主席選舉，都應該認真規畫以合適身分（如國民黨特使或榮譽主席），派遣馬英九訪問大陸，甚至親自到大陸進行新破冰之旅，重建國共溝通。