「馬失前蹄、薇在旦夕」，這句話最近在中國大陸大為流行，馬是指馬雲，從去年開始，馬雲銷聲匿跡，有人說他已經躲到海南島去了。薇是指趙薇，以演《還珠格格》著名的趙薇因爆出一連串「辱華」行為，被中國官方列為「劣跡藝人」，微博消失，過去相關影視作品被下架，網路盛傳她已連夜逃往法國。

這不是偶發事件，也不能視為娛樂八卦消息，而是中國的風向真的變了，未來可能還會有名人被秋後算賬。對很多巨富、巨權的人都是警訊，誰也不能超越政府法律及政策。

中國大陸要變成大而均的社會，對世界（包括台灣）的意義，根據8月下旬摩根士丹利的研究報告指出，大家都要看到這個中國經濟和資本市場一個重要的轉捩點上。從增速優先轉向兼顧公平，經濟紅利更多要轉向勞動者，降低企業盈利。對於部分高壟斷，進而帶來高ROE（資本報酬率，例如台積電張忠謀最注重的就是這點，台積電也是台灣ROE最高的企業之一）行業，產生巨大衝擊。

這次規範涉及網路行業及藝人，北京祭出10項措施，整頓追星的「飯圈」文化，例如取消藝人人氣榜單、嚴格規範粉絲群體帳號等，影音平台愛奇藝並宣布，將取消偶像選秀節目，稱其「不健康」。他們追求資本主義腐朽的生活方式。企業界的整肅包含螞蟻IPO被叫停、阿里巴巴被罰182億人民幣、滴滴出行被查。

而北京這些措施是將其發展優先順序，從一味經濟增長，調整為支持可持續性企業、改善社會不均衡、維護國家安全。也就是重新置放其經濟底層邏輯。中國已在過去十餘年間追求大而強上，取得成果，國民生產毛額這兩年將超越美國，現在轉向大而均，財富平均分配，進而轉向大而美的社會，建立中國特色的社會主義。

要整肅總是師出有名，中國企業的野蠻生長，一些建基於非法、走法律漏洞，各互聯網大亨趁著中國還沒有此行業的規範時，就大肆擴張。在台北一項研討會裡，穿著艷黃色毛衣的馬雲說，在中國經商，遇到障礙，就像遇到一個水坑，外商就躲開，繞道而行，中國人則踏下去，沒有淹死，就爬起來奮力前進，淹死就自認倒楣。

所以當局默默在看著馬雲崛起，也要看著馬雲跌跤，馬雲前幾年已經將企業領導人大棒交出來，顯然做得還不夠，螞蟻金服，任何勢可敵國的企業或個人都會遭到政府整肅。

中國追求大而均的社會，尤其在各國苦於貧富不均，引發嚴重民怨的時候，這是追求共產黨統治合理性的好時機，以前先富一部分人，但這些人太富了，而基層民眾又苦於失業、通貨膨脹，政府必須鐵腕，才能止民怨。

中國政府未來要爬過四座大山：教育、醫療、住房、養老，政策既定，就會引發服務業商機，敏感台商其實可發現處處商機，例如開醫療院所，把台灣的醫療關係帶過去，開高品質的幼兒園及小學。重品質的養老機構更是需求，尤其1980年來的獨生子女，他們父母也面臨老化，亟需這些服務。製造業方面也有台商商機如高端製造、科技自主可控、以及清潔能源行業等。

總之，和大陸不是零和關係，只有彼消我漲或我消彼漲，而是彼漲我也漲。