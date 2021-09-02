大陸演藝圈近來風聲鶴唳，繼吳亦凡、趙薇、鄭爽等人「出事」後，廣電總2日再下一紙公告通知，對演藝界祭出八大行業要求，要求從嚴整治藝人違法失德、「飯圈」亂象等問題。大陸影視作品近幾年來的紅紅火火，會不會從此暗淡無光呢？

《通知》第一項要求，抵制違法失德人員，重點在「把政治素養、道德品行、藝術水準、社會評價作為選用標準」。強調「政治立場不正確、與黨和國家離心高德的人員堅決不用」，這倒也符合中共一直以來對藝文界的要求，毛澤東1942年《在延安文藝座談會上的講話》，所揭示的「文藝作品要為政治服務」，向來被奉為圭臬，倒也不足為奇。過去一段時間看似放鬆，但這條準則從來也不曾被跨越，不過是再次強調而已。

《通知》的第二、四項要求，反對唯流量論、抵制高價片酬，也符合民眾的期待。高價片酬肥了大牌明星，但對製作成本的壓縮，也影響了影視作品的品質。而唯流量論，不僅僅是在演藝圈，包括媒體圈，都深受其害，長遠來說，可以改善創作重流量不重品質的狀況。

唯一值得商榷的是《通知》的第三項，抵制泛娛樂化，要求樹立節目正確審美導向，杜絕「娘炮」等畸形審美。且不說蘿蔔青菜各有所好，審美觀亦隨著時代變遷，每代人都有不同的審美傾向，對於柔性男性形象的喜好恐怕也是一時風潮，沒必要舉起大刀，徒增管太寬之議。

不過，廣電總局向來是管很寬，時不時就發布各種禁令，大陸影視演藝圈近10年來照樣成就非凡，斷不會因這一時的整治，就徹底「涼涼」了。

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