近來大陸輿論最熾熱的話題莫過於「共同富裕」，在引起普通民眾期待之餘，同樣亦引發不少人的擔憂。儘管大陸高層已經在多個場合表態，「共同富裕」絕非「殺富濟貧」或平均主義，但大陸以國家和黨政力量介入新一輪社會財富分配，仍然令外界好奇今後一段時期大陸將如何有效緩解貧富分化，並且穩定市場信心和維持經濟成長預期。

透過對過往經驗的回顧，梳理出未來可能的動向，是預判大陸政策走向的重要方法。大陸「共同富裕」何去何從，應可以從過去10年來大陸各地嘗試、探索的經驗中總結出一些可行模式。大陸「共同富裕」的路線圖，應該包括兩個部分：

第一，大陸或將進一步擴充社會保險基金，以加大對養老、醫療、生育等公共福利投入，而擴充來源有可能是具有一定規模的民營企業上市公司。30年前，大陸從計畫經濟轉向市場經濟後，社保制度的轉型就成為重大考驗，蓋因社保基金的積累趕不上大陸社會老齡化的進程，官方雖提出延遲退休制度，但始終杯水車薪，再加上公共醫療開支不斷擴大，以及生育政策從管控向鼓勵的轉變，未來大陸恐面臨嚴峻社保負擔。這個問題能否解決好，事關大陸能否實現「共同富裕」，甚至關係到能否避免因病、因老返貧的危機。

從過去大陸中央、地方政府充實社保基金的做法，可以發現一個關鍵動作，那就是官方在財政預算開支外，將大陸國有企業營利畫撥至社保基金，而不是一味增加普通民眾的社保費率。如去年1月，大陸農業銀行、工商銀行、交通銀行中將價值合計1344.88億元人民幣的股權一次性畫轉給社保基金會，有專家預計一年內會有2億元人民幣社保基金來自國企畫撥。以此為參考，大陸未來會否要求或倡議大陸民企上市巨頭，也將一定比例持股畫歸社保基金會持有呢？畢竟以股權畫撥的形式，可以維持市場化、透明化的標準。「社保國家隊」入主上市民企，不僅有助於增長投資者信心，也以另一種形式推動了大陸 「混合所有制經濟」創新，兌現了大陸民企的社會責任。

第二，大陸或將以更大力度改革產權制度，在都市推行「共有產權住房」，在鄉村土地流轉制度上給予農民更大自主權。大陸一、二線城市的高房價，不僅成為一道令年輕人、打工仔望而卻步的門檻，而且還形成財富「內捲化」、阻滯階層向上流動，與「共同富裕」背道而馳。但正所謂「恆產者有恆心」，若官方回過頭來以高課稅、打房等行政手段令房價下跌，不僅不符合「房地產穩定健康發展」的基調，也會傷及都市中產利益，同樣不利於「橄欖型」社會構建。

2007年起，大陸多地試點「共有產權住房」制度，有可能會在今後向各省推廣，特別要關注一、二線城市的現有二手住房，如何透過政府回購將性質轉為「共有產權房」後，再重新投入市場。同理，大陸在堅持鄉村土地「集體所有制」之前提下，或將釋出更多政策誘因令農民在土地使用上掌握更大自主權，讓數億農民也像城市居民那樣享受到新一輪「土地紅利」。

大陸高層多次比喻，「共同富裕」既要做大蛋糕，也要分好蛋糕，從民企充實社保基金和城鄉產權改革入手，應是兩全其美的方法。（作者為智庫研究員）