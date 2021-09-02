古代封建王朝為形塑皇帝無上的權威，制定了一套避諱制度，包括百姓不能直呼本朝帝王名諱，凡要用筆遇到「關鍵字」一律迴避，或用他字代換；更別說取名時不得出現關鍵字；否則，輕者牢獄之災，重則「大不敬」處死。

從中衍生的「文字獄」，更是政府控制社會輿論的思想審查工具。例如某前朝皇帝亡國後被迫落髮為僧，僅因私作心懷故國的詩，就慘遭殺害。又有清朝禮部侍郎查嗣庭主持科考，試題中出現「正」、「止」二字，再因查嗣庭的文集《維止錄》，被質疑是代換「雍正」兩字，暗諭斬首雍正皇帝，同樣慘遭處死。經典如秦檜構陷岳飛以「雖無，亦有之」的莫須有罪名，同是一絕。

然而民主的今日，卻疑似發生「避諱」死灰復燃、「文字獄」借屍還魂的經典事件。首批BNT疫苗運抵桃園機場，該批疫苗在盧森堡上貨時，冷凍櫃外部懸掛簡體中文「复必泰」字樣的布條，卻在抵台卸貨時赫然消失。

難以想像公部門帶頭違反《海關緝私條例》規定，但違規事小，為何要以小動作讓「复必泰」字樣消失的背後動機更值得關注。說穿了，就是與當初劃定三大原則之一列入「原廠標籤」的原因有關。也就是絕對不能出現「复必泰」字樣來「為匪宣傳」、「資敵」。

此番非拆掉布條不可的理由，當然要回顧之前因為首批到貨的BNT疫苗瓶身標籤將公然寫上中文「復必泰」字樣，已經重重打臉衛福部。因此拆掉布條不僅是挽回顏面的小動作，更是為了對支持者有所交代的政治盤算，如此心思不難看穿。

「避諱」、「文字獄」等都是皇權箝制士人輿論制造統治權威的政治手段，按理不存在於當今民主自由的時代。但今日「復必泰」事件，越看越像執政黨變相大搞封建王朝的專制陋習，只是手段更細膩、更隱晦，用切香腸的方式企圖汙名化，只為了抹去一切與中國大陸可能有的善意連結。

陳時中說是台積電自己撤除的，問題是，台積電為何要這樣做？難道不是蔡政府的意思？為了鞏固政權統治需要，絞盡腦汁的玩弄小動作，或許能夠一時得利。但百姓的眼睛肯定是雪亮的，至少不會分不清「復必泰」與BNT原來是相同的疫苗。讓「復必泰」入台，能治人民的肺炎疾病，卻永遠無法治癒執政黨的恐中心病。

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