針對此番一波多折且非常「卡通」BNT疫苗終於抵台的「民意期待大事」，媒體報導，我國駐德代表謝志偉形容此番買BNT就像是跑400公尺的「接力比賽」一樣，他認為「前三棒是蔡政府」，「第四棒才是民間企業」，謝志偉此舉被質疑是又在企圖收割民間單位的努力。對此，台北市長柯文哲則不解風情的表示，事實的真相是，「政府的棒」就掉在地上，民間的企業只好撿起來繼續跑啊。

有「政治過動兒」之稱的謝志偉表示，政府從去年至今和德國BNT的採購疫苗就是接力賽的「前三棒」，但第三棒「順利接棒」跑到一半時，忽然見到第四棒的隊友活生生地被架走，而另外臨時補了一個人進來，匆忙間，只好交棒給他接著跑，而場邊的教練還得陪跑到終點，他認為BNT疫苗的功勞不該只歸給第四棒的民間企業，而完全無視蔡政府的努力云云。

坦白說，謝志偉的公信力與能力，大約就跟「謝謝收看二人組」的駐日代表謝長廷一個樣，是難兄難弟的半斤八兩，因而對他刷存在感的表態與效忠其實大可不必太過認真，講白了，檢視所謂前三棒─總統蔡英文「無格」、閣揆蘇貞昌「無心」與部長陳時中「無能」的「三無表現」，殘酷的事實真相是他們三位根本就在「原地跑」地瞎忙罷了，何來甚麼超前部署？

只不過，一向喜歡戳破國王新衣的台北市長柯文哲，又再次不留情面的打碎了蔡政府防疫好棒棒的「玻璃心」，直指蔡政府購買疫苗的棒子就是掉在地上，一時間又讓謝志偉原本想替蔡政府搶功、卸責的「新聞哏」，突然間又變成笑話，其實，不是柯P太過辛辣，而是謝志偉又再次自曝其短，只好再讓柯文哲洗臉！

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