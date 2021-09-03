盛世才畢竟是政壇高手，他知道用什麼樣的方式和規模歡迎各種角色的客人，接待方式也是政治學。應該說，盛世才歡迎蔣夫人的儀式是國家元首級的，蔣介石到訪亦不過如此吧！在迪化如此複雜的環境中，能以夾道歡迎的方式迎接蔣夫人，讓宋美齡一行只見彩旗、標語、鮮花搖曳，只聞音樂歌舞、歡呼之聲，劍拔弩張的氣氛被熱烈的歡迎儀式沖淡了、掩蓋了。

內緊外鬆，公教警務人員忠於職守，認真負責，組織工作井井有條，重慶政府亦不一定做得到，可見盛世才的行政效率和社會控制能力非同一般。

白日的喧囂已過，夜晚則是另一種景象。「宋美齡在迪化期間，每日夜間全市戒嚴，斷絕行人，社會空氣十分緊張。」

第一夫人宋美齡的到訪，可算是民國新疆的一件大事。宋美齡身分特殊，不但盛世才與新疆軍政官員重視，蘇聯駐新總領館、英國駐新領事館，亦密切關注，迪化的各族民眾早聞夫人傳奇故事，自然格外好奇。美齡到訪，在迪化刮起了一陣旋風。

美齡畢竟不是密訪新疆，而是代表蔣介石與國民政府來新疆宣慰，公開活動非有不可。當然，公開活動是盛世才悉心安排的，美齡只是表演一番。

曾任《新疆日報》主編的李帆群撰文寫道：

宋美齡抵達迪化的第二天，曾去新疆女子學院參觀，當時女子學院教職員中，多為『叛逆家屬』，盛世才之妻邱毓芳（新疆女子學院院長）為防備這些家屬將其冤情狀告宋美齡，乃對宋美齡嚴加防範，尾隨左右，寸步不離。

這時，發生一個小插曲：趙丹被捕後，他的妻子葉露茜早就想設法營救，但是苦無門路。她聽說宋美齡到了迪化，於是懷著一線希望，打算告一次「御狀」，可是「御狀」寫好了，卻無法送到宋美齡手裡。宋美齡在女子學院參觀完畢後登上汽車，葉露茜感到錯過這個機會就再沒有希望了，於是她乘汽車開動的一剎那間，不顧生命安危，猛力向汽車撞去。宋美齡看到汽車撞了人，禮貌地下車來扶葉露茜，葉露茜乘著混亂，將「御狀」偷偷塞在宋美齡的大衣口袋裡。當然，宋美齡不會因為一個電影演員而去撕裂與盛世才的關係，於是「御狀」也就石沉大海了。

宋美齡在迪化期間，其隨行大員發生了令人側目的一幕：「那天，這一大幫隨從在迪化市有限的幾家商店裡拚命搶購物資，如蘇聯戰前輸入的呢絨、嗶嘰、花布、食品、化妝品、糖果、白蘭地、玩具、照相機、手錶等等，都是他們搜求的東西。原來，太平洋戰爭以後，重慶洋貨絕跡，即使有，也昂貴非常。在迪化發現這等東西，他們當然不會放過。從早晨出發搶購，然後一次次、一車車地運回，市民為之側目。他們幾乎把迪化全市的日用品搜購一空。」持續5年的中日戰爭，已經把中國經濟拖垮了，一切都變得短缺。而新疆開展與蘇聯貿易，日用消費品由蘇聯供給，新疆人民的生活要比內地好過得多。

宋美齡被安置在督署西大樓盛世才的家裡，梁寒操等由盛世才的二弟盛世英（交通管理處處長）陪同，安頓在督署東花園。

1970年10月10日蔣中正總統偕第一夫人蔣宋美齡女士向對全國同胞發表演說。（姚琢奇攝）

29日當晚，盛世才在西大樓設宴為宋美齡一行洗塵，一共6席，陪客有梁寒操、吳澤湘及全體隨行人員。還有先到迪化為宋布置一切的毛邦初和侍從室總務組長陳希豪等。新疆方面除盛世才及其妻邱毓芳外，還有盛世英、邱毓熊（盛的妻弟）及盛的其他親信。

據胡彥雲回憶：「席間，宋美齡講了幾分鐘話，大意是說，這次到新疆，感到很高興，承蒙盛情款待，十分感謝。新疆在盛督辦治理之下，取得了很大成就，非常佩服，望今後『百尺竿頭，更進一步』，以三民主義為依歸，把新疆建設成一個『民有、民治、民享』的三民主義的新疆云云。宋美齡的講話雖短，但在盛世才治新歷史上，卻是個開始轉變的徵兆。即以偽裝崇奉馬列，變為赤裸裸依附蔣介石的反動統治。在宋美齡之前，從未有人敢在盛世才面前談論什麼三民主義。聽了宋美齡的話，我感到有點突然，盛世才會接受她的這套宣傳嗎？」

「盛世才對《新疆日報》十分重視，每天出版的報紙他都要看，而且看得非常仔細。例如，宋美齡來迪化時，《新疆日報》把『她』誤排成『它』，該校對即遭到嚴厲的處分。」

（未完待續）