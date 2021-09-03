美國眾議員院軍委會日前表決通過「2022財政年度國防授權法案」。在草案中指出，國會支持增強台灣自我防衛能力，呼籲美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，也要求就美台增進防衛合作可行性進行評估。此一消息傳來，反而令筆者為台灣的安全感到憂慮，因為所謂「增強台灣自我防衛能力」，無非就是「再多賣一些武器給台灣」；至於美台雙方「進行實地訓練與軍事演習」，則恐有其難度。

眾議院軍事委員會通過上述提案，正值兩岸關係日趨惡化之際，使台灣成為國際矚目的焦點，也是熱門的話題，其受關注程度甚至超過「北韓核武危機」及「南海主權爭端」。有道是「事出必有因、無風不起浪」，台灣議題受到國際關注，尤其是美方，必定是因為中共對台武力威脅逐日升高，包括共軍在台海日益頻繁且有針對性的軍事演習，以及北京官方的不斷重話告誡。

蔡英文總統上個月在接受日本《文藝春秋》月刊專訪時，才剛剛強調台灣政府對中國是採取「維持現狀」的立場，也就是「不冒進」政策。然而，此話語尚未滿月，蔡總統日前又提出類似「兩國論」的「鄰國論」，再度吹皺了兩岸關係的一池春水，引發許多學者專家的討論及批評，認為這是國家領導人極不負責任的表現。

2003年10月在泰國曼谷的亞太經濟合會（APEC）領袖高峰會上，北京高層傳出，時任美國總統小布希會見中共國家主席胡錦濤時，曾把陳水扁稱為「麻煩製造者」，因為他於2002年8月提出了兩岸是「一邊一國」及其後的言行。

美國雖為世界軍事強權，過去曾宣稱「有能力同時應付兩場區域戰爭」，但從阿富汗撤軍乙事，已經成為世人笑柄並看破手腳。美國現在是一根蠟燭兩頭燒，無暇處理更多的國際事務，就請蔡政府饒了美國，不要再給老大哥添麻煩了！

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