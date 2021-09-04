遙想1960年，自由主義學者殷海光在自由中國雜誌發表社論「大江東流擋不住」，三日後，也就是9月4日，雷震被警總逮捕了，這就是61年前的「自由中國案」。

當年中國大陸正在大饑荒時期，相較之下，台灣地區雖號稱自由中國，但實則訊息封閉，管制嚴厲，組黨更是天方夜譚。當時雷震與在野人士，欲籌組一個反對黨「中國民主黨」，以實踐自由民主理念。他們的奮起，雖以失敗告終，雷震本人也被關了10年，但該事件正代表民主政治與言論自由的浪潮與趨勢。

雷震等人的組黨願望，在1986年由民主進步黨實現了。正如詩人楊萬里所寫「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」。民進黨的成立，為台灣帶來強而有力的反對力量與組織。經過幾十年的發展，台灣現今已有超過100個政黨。早年知識分子搖著筆桿子提倡自由主義，儘管如殷先生所說「先天不足，後天失調」，但終究開花結果。對比近日阿富汗美軍撤退事件，美軍在阿富汗投入了超過2兆美元，但人民終究沒有醞釀出足夠的意識來維持美國所建立的政治模式，塔利班在九天內攻陷大小城鎮，重新執政，導致婦女們必需重新穿上罩袍，民眾爭先恐後逃離祖國。而台灣在中美斷交後，竟可在風雨飄搖中，建立起諸多成就，這些得來不易的果實，值得我們好好珍惜。

然而，現在台灣雖有兩黨競爭，但政治型態是否已臻於完善呢？實則不然。放眼現在的社會，不僅處處是族群的撕裂和意識形態的對立。甚至近日與疫苗有關的醫學與公衛政策也可見政治力與網軍介入的跡象。民主與人權受到的侵害，已經引起爭議與反彈。國人連選擇疫苗的基本健康權都沒有，談何實現更高層次的人生價值呢？

因此吾人切不能以為成立了反對黨，社會的公平正義或民主政治就能順利達成，相反，若稍有不慎，專制與獨裁就容易以各種形式復辟。杜威說：「進步不是一種批發的買賣，而是零售的生意」。改良當前政治的問題，是一步一步來的，並非喊幾句口號、操弄特定觀念或迷信特定人物就能實現。對於一切政治現況的推進，並不僅僅是政治人物的責任，而是有賴於每位國人的自覺。

享受自由民主社會的同時，當感念前人披荊斬棘的成果。不管是國民黨或民進黨執政，誠如艾克頓爵士所言：「權力使人腐化，絕對的權力，絕對的腐化。」只有言論自由才能將政治壓迫放到陽光下，畢竟「陽光是最好的防腐劑」。如此，「自由中國案」帶給我們的，不只是成立一個反對黨這麼簡單，而是一個自由民主、保障人權的未來，這樣的中心思想終將覺醒且發酵。故筆者相信，大江東流的確是擋不住的！

（作者為台北醫學大學醫學系學生、實習醫師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※