參謀總長陳寶餘表揚全民國防教育傑出貢獻獎團體。（軍聞社提供）

今天是「九三軍人節」，大概也沒有多少人會注意或是真正關注這個節日。講白了，就在過往民進黨不斷地醜化並誣衊「國軍為黨軍、國防布」的相關抹黑作為中，身為軍人似乎也不是一件非常光榮的職業或是志業。甚且，民進黨的副秘書長徐佳青更還曾公然指稱保衛台灣的八二三炮戰是「國共內戰」，完全跟台灣無關云云。

而另一個令人搖頭歎息的是，身為最大在野黨的國民黨，一方面對於兩岸政策似乎一直處於茫然階段，二來則是苦於黨務經費不足，每天光為了錢在哪裡就已經夠忙了，又哪還有時間考量國軍的輝煌歷史功績？

日昨無意中看到大陸新聞頻道播放中共對「第八次朝鮮志願軍遺骸歸國」的隆重禮遇安排，頓時間百感交集，看看那些過往在國共內戰遺緒下、奮戰不已的滇緬孤軍與其後裔們的境遇，我們的政府真的關心軍人嗎？

講白了，不管是國民黨還是民進黨，誰執政、誰在野，不都一樣需要軍人來保家衛國、保衛你的政權嗎？但是到今天軍人尊嚴掃地、軍紀渙散，甚至不知為誰而戰、為何而戰，孰令致之？軍人節這一天，各政黨真的該好好檢討一下，到底把軍人當作什麼？

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