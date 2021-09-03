口口聲聲說防疫是唯一考量，標籤上的字並不重要，但BNT抵台後第一個動作就是鑽進機艙去拆字，怎麼官員說大話都不喘氣？

｢复必泰｣三個字到底犯了什麼滔天大罪，為什麼非要去之而後快？別忘了，當初政府到世界各地大送口罩，外箱上可都是大辣辣貼著｢Taiwan can help｣，如果人家把布條拆了，你什麼感覺？政府的作法不當，捐贈者不敢吭氣，連最後的一點尊嚴都維持不住。為德不足，實在令人瞧不起！

桃勤人員此舉似還涉及責任問題、法律問題，誰准許你上飛機去的？未著全套式防護衣，只在周身噴灑一兩下消毒液，難怪都說國門防疫不安全還一點不假。桃勤人員有沒有攜帶什麼物品、有沒有拿取什麼物品，一蓋不知，因為進去後人不見了，種種作為是合法的嗎？

陳時中以他一貫的無辜態度表示，是否違法要問海關。但海關以貨物實際到貨狀況為主，稱機組人員移除字條乙事海關不得而知，亦無從處分。

機艙任由人員出入、所作所為一問三不知，國境大門竟是如此鬆散，不久前蘇貞昌才視察完桃基，難道只是作作樣子？

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