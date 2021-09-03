中國大陸最近提倡「共同富裕」。有人認為這是中共為了改善貧富不均日益惡化，採取的鐵腕措施，因此稱之為「殺富濟貧」。但是中共中央否認這項說法。強調「三次分配」的正當性。然而阿里巴巴創辦人馬雲去年確實遭到中共中央整肅，迄今銷聲匿跡。最近以演《還珠格格》著名的趙薇，也被中國官方列為「劣跡藝人」，微博消失，過去相關影視作品被下架。

中共中央同時整肅企業大亨及演藝人員，並非偶然。其實有著深層的政治考量。第一，在中國大陸，只有共產黨可以擁有廣大的支持者；只有國家領導人可以成為偶像；只有共產黨或者政府可以擁有迅速動員大量民眾的能力。當任何其他團體或個人的勢力及影響力不斷增長，大到擁有廣大的支持者，或者扈從者，能夠一呼百應，迅速動員廣大群眾時，就觸犯了中共的底線。

中共強力打壓法輪功，嚴密監視宗教團體，尤其是由精神領袖教宗領導的天主教會，都是基於同樣的考量。當一個私人企業集團擁有廣大的員工，以及附屬人員；當一個個人擁有眾多粉絲，成為眾星拱月的偶像時，就是逼迫中共出手清除共黨統治道路上「路障」的時機。

北京現在取消藝人人氣榜單、嚴格規範粉絲群體帳號，影音平台愛奇藝並宣布將取消偶像選秀節目等等，都是為了消除「明星」。

第二，中共當年極端奉行共產主義，但是經過人民公社以及文化大革命失敗的教訓後，由鄧小平提出改革開放政策。當時的口號是先讓一部分人富起來。經過40年的韜光養晦，大陸做到了讓一部分人富起來。但是這些人爆發得太快，像是脫韁野馬，超出了中共既有的規範，以至於出現所謂資本主義腐朽的生活方式。連「具有中國特色的社會主義」都難以自圓其說，為這些少數脫序現象辯駁解釋。迫使中共中央不得不出手整頓。

第三，大陸國家主席習近平在2017年10月18日中共十九大報告中指出，從現在到2020年，是全面建成小康社會決勝期，實現第一個百年奮鬥目標。從 2020年到2035年，在全面建成小康社會的基礎上再奮鬥 15 年，基本實現社會主義現代化。

然而中共在今年7月才宣布已經完成全面小康社會。而且據報導，瀋陽于洪區的10萬農村居民在8月才喝上自來水。如果中共公然提出的建設目標沒有如期實現，恐將影響共產黨的威信，並有損其統治的正當性。因此必須排除一切外在的阻擾因素。

另一方面，就習近平個人而言，中共將於明年舉行二十大，推選新任國家主席。習近平在2018年時，修憲取消了國家主席任期限制，一般認為這是「2022年連任的明確信號」。雖然近年來中共在習近平的領導下加強硬體建設，一線、二線城市已經現代化，但要達到習近平想要的從「富起來」進一步完成「強起來」，恐怕還有眾多障礙有待克服。這恐怕也是習近平急於整頓富而不均，樹立個人威信，為爭取連任鋪路的理由。（作者為作家）

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