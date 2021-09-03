九三軍人節，總統行禮如儀率副總統、五院院長到忠烈祠進行「中華民國110年秋祭忠烈殉職人員典禮」，並在臉書表示，身為三軍統帥，每一天她都會注意國軍的動態，很清楚國軍弟兄姊妹們，是不分晝夜，克盡職責，維持著戰備和訓練。

小英總統似乎很怕人家忘記，所以總喜歡用她的慣用語｢身為三軍統帥｣開頭，其實文膽可以用點功，換點別的新鮮詞了，因為沒人會懷疑總統的身分，如果一再強調，只是徒增心虛罷了。

｢三軍統帥｣指出，國軍不僅堅守崗位，也參與防疫、救災等任務，每當國家有需要，國軍官兵就會立刻出動。我要說，中華民國國軍，就是讓國人最安心的支柱。

「咱ㄟ囡仔，顧咱ㄟ厝」，蔡英文表示，她要跟所有的弟兄姊妹說，「謝謝你們，軍人節快樂！」

軍人快不快樂要問軍人自己，蔡總統說的都對，可是軍人衷心希望的或許是，｢不要再逼我們吃鳳梨、吃高麗菜、吃萊豬肉；可能的話，也請給我們多一點疫苗選擇，不要只是打高端｣。可能這才是阿兵哥、阿兵姊真正的訴求。

九三軍人節，唱句快樂頌的歌詞：｢你快樂嗎？｣，希望軍人也能由衷地回答：我很快樂！可三軍統帥呢？

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