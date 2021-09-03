去年初新冠疫情逐漸蔓延全球，台灣因較早採取防疫行動，至4月累計確診病例不到400個。蔡總統因此迫不及待地於4月16日《時代雜誌》刊登專文，宣揚台灣的防疫措施，分享防疫成功經驗。

去年12月4日《彭博》以「蔡英文：新冠肺炎疫情的剋星」為題，頌揚蔡總統自新冠疫情爆發以來防疫成績優異，台灣經濟能夠維持正成長，將渠列入2020年全球50位最具影響力人物；防疫成功歸因於適時準確地關閉邊界、實施旅遊限制、落實居家隔離與檢疫規定等。

今年5月中，台灣新冠疫情爆發，19日《彭博》以嘲諷標題「自滿讓新冠肺炎打破了台灣唯一防線」，批判台灣除了以封鎖達到被譽為全世界防疫最成功的地方，幾乎沒有任何其他防疫措施，民眾和政府對於風險都展現高度自滿。《時代雜誌》也於21日以「虛假的安全感和小私密茶如何突破台灣的新冠疫情防線」專文加入批判行列，忘記了他們也是蔡政府之所以自滿的幫凶。

台灣疫情大爆發前，蔡政府屢屢自誇其在防疫措施是超前部署，日、美等外媒也都配合吹捧台灣超前部署是成功關鍵。直到5月疫情爆發，要篩檢沒試劑、要醫療器材缺醫療器材、要疫苗沒疫苗，終於拆穿了：蔡政府所謂的「超前部署」原來就是「坐以待斃」。

超前部署有兩個關鍵要素，一是要有危機意識，時時思慮可能發生的意外狀況；另一則是在狀況未發生前，預先採取因應的有效措施。蔡政府初期完全陶醉在邊境封鎖成功的自滿，根本不去思考一旦破口產生會造成什麼後果，以及該有怎樣的準備以資因應。俟疫情爆發，其代價就是百業哀號、累計800多條人命往生、紓困經費再度追加至8400億元等災難。

蔡政府執政以來，幾乎不見有所謂的居安思危、超前部署；等到意外狀況發生往往是手足失措，靠著大內宣掩飾其過錯。經貿方面，台灣的經濟倚靠外貿，民進黨在野時傾全力批判馬政府傾中賣台。5年來，既然完全配合美國政府採行更有過之的敵中政策，本就須對大陸可能採取的反制行動預為防範。但5年間台灣對外貨品貿易總順差2604億美元，對陸港順差卻高達3880億美元；對陸港出口占總出口從39.5%攀升至43.9%。台灣經濟對大陸的倚賴更為嚴重，蔡政府卻完全視若無睹，置經濟國安於不顧。

國際方面，《巴黎氣候協定》已獲近200個國家支持，共同承諾致力於減少溫室氣體排放，2050年前達到全球溫室氣體淨零排放的目標。為實現該目標，大國無不戮力爭取綠色經濟規則制定權。綠色新政是美國政府當前施政核心，正協調G20成員在11月聯合國氣候變遷會議召開前達成加速減碳及煤炭發電退場共識，並研擬碳關稅議題。歐盟執委會則於今年7月提出「2030年減碳55%包裹法案」，提高減碳目標，加速實施減碳措施，包括2035年停止內燃機汽車銷售，2023年進口產品實施「碳邊境調整機制」徵收碳關稅。各國碳關稅陸續徵收將可能掀起新一波全球貿易戰，對我出口造成全面性嚴重衝擊。

反觀蔡政府，2015年蔡英文和李遠哲出席台大「全球集思論壇」時，蔡英文對李遠哲說：「我已經聽到你說的，因為你，我已將《巴黎協定》列為我2016大選的政見。」李遠哲則於現場趁機為蔡英文拉票。2019年5月李遠哲受訪時卻表示，他曾與蔡總統詳談空汙與溫室氣體「兩多」問題，蔡總統僅回答「那是下一代的事」、「那是前朝的事」。對於即將到來的「碳中和」浪潮，蔡政府迄今拿不出完整的策略計畫，減碳目標、策略、路徑圖、法規制度與具體措施等付諸闕如，任由企業自尋出路。危機就迫在眉睫，不僅不見超前部署，更坐實了蔡政府只會陷國家於困境之中！（作者為前經濟部長、前經建會主委）