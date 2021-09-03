從採購「BNT」疫苗到「复必泰」抵台，一波三折，國人領教了執政黨的防疫，沒有科學，只有政治。而駐德代表謝志偉竟出面搶功，又對郭正亮、柯文哲展開罵戰。說穿了，不過再次凸顯民進黨一切只為選舉的本性。

BNT疫苗來台路途艱辛，蔡英文終於表達「感謝公私協力」，連說了「不信民間買得到」的行政院長蘇貞昌，都對捐贈的企業及組織表達感謝之意，遠在德國的謝志偉卻憤憤不平，認為「不該只感謝第四棒！」言下之意，怎能忘了東洋、衛福部等前幾棒的功勞；與郭正亮的罵戰，連「洗白中國」的抹黑之論都出口。

可笑的是，從疫情初期東洋採購BNT疫苗開始，是誰說复必泰是「統戰木馬」？是誰說簡體字不能來？是誰訂下了「原廠製造、原廠包裝、直送台灣」三原則？是誰最後髮夾彎？謝志偉難道患了失憶症，忘記當初咄咄逼人，如今卻汲汲搶功。

謝志偉的表現一點都不令人意外。「反中」本就是綠營的集體意識，只是一方面指責別人「洗白中國」，另方面又為复必泰抵台「搶功」，不會患了人格分裂症嗎？

BNT疫苗提前來台，中央流行疫情指揮中心原先安排12至17歲學生優先接種，其餘開放18歲以上民眾做意願登記，再由1到10類依序施打，但因民進黨英系及正國會立委的要求，指揮中心硬生生讓18至22歲的「天然獨」世代「插隊」施打。原來小英的首投族支持率，從93%大幅降到47%，腰斬了一半，這怎了得，「天然獨」選票流失預示的是民進黨崩盤的前兆，政策豈能不改！

謝代表「搶功」其實代表多數綠營的心態。對「复必泰」從反對到感謝，加上首投族插隊，只證明一件事：選票高於一切，所以民進黨不惜打臉陳時中也要髮夾彎。