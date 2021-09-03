國民黨主席選舉4日將舉辦電視辯論會。比起兩年多前國民黨總統初選提名的辯論會，雖然少了鴻海創辦人郭台銘與前高雄市長韓國瑜同台的盛況，戲劇張力與議題效果顯然遜色，但爭取連任的現任主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中，4人將如何唇槍舌戰提出國民黨可長可久的政策論述，仍然值得關注，畢竟這與之後的大選提名正相關。

要講論述，必須從國民黨最弱的地方開始講起。台北市議員徐巧芯最近指出，20到29歲的台灣年輕人，有68%對國民黨反感，30到39歲則有61.9%對國民黨反感。連續兩屆總統選舉，國民黨在年輕世代討不到票，重返執政難上加難，相信4位黨主席候選人都心知肚明。

有趣的是，國民黨內的黃復興黨部，合格黨員數為國民黨全體合格黨員數的1/4，這些忠貞黨員都是年輕人的爸爸媽媽，甚至是爺爺奶奶。國民黨對年輕世代提出新論述與新方向，黃復興黨部黨員會關心嗎？候選人要迎合長輩們的投票意願，需要提出拉攏年輕人的政策規畫嗎？

年輕人不喜歡國民黨，當然不會願意入黨，國民黨的黨員結構自然就不會改變。歷來在選舉黨主席時，當然也不需要重視年輕世代的議題，也不需要站在年輕人的立場提出論述。長年惡性循環下來，國民黨最弱的一環，就像是臥室中的大象，只能選擇視而不見。

不過，如果回顧去年3月的國民黨主席補選，48歲的江啟臣以8.6萬票，壓倒性勝過對手郝龍斌的3.4萬票，顯示國民黨阿公阿嬤黨員是願意給年輕人機會的，這也讓江啟臣成為有史以來最年輕的國民黨黨主席。以帥氣年輕形象勝出的江啟臣，自然也要更為年輕人說話。

此次黨主席選舉，雖然少了資深媒體人趙少康共襄盛舉，但他近期發起的「戰鬥藍」行動，確實更貼近年輕世代的訴求，已有許多中央與地方民代加入戰鬥行列。朱立倫日前則拉了同一陣線的青年發展基金會董事長連勝文，與5家新創產業領袖在臉書進行直播座談，也獲得不少正面迴響。

有趣的是，在網軍盛行的這些年，國民黨內的資深黨員們也開始懂得網路風向的重要性，開始集結為張亞中造勢。有不少LINE群組的成員瘋傳張亞中的YouTube影片，還「每天」自動自發到聯合新聞網的「焦點投票」支持張亞中，讓他迄今以近5成的得票率，大幅領先其他3位候選人，這也確實與黨員的年齡層結構與喜好接近。

國民黨在雙北兩大黨部相加起來的黨員人數還少於黃復興黨部，更不用說中南部「綠大藍小」的薄弱黨員基礎，還有比起民眾黨與時代力量更低迷的年輕人好感度與支持度。黨主席選舉結果最終要看9月25日當天長輩們的投票意願，但為了國民黨的明天，請黨主席候選人們記得在辯論會講「青年」。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）