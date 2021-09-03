林櫻。（網路圖片）

她，曾被侮辱為「骯髒的亞洲佬」，可她卻在美國掀起一場風暴：

她是唯一一位，被稱為「美國未來領袖」的華人。

而她的真實身份，竟是出身自中國最顯赫的家族……

她，就是林瓔。

1959年10月5日，林瓔出生於美國俄亥俄州，小時候的她， 不知道自己出身於怎樣輝煌的家族。

她的曾祖父林孝恂，享譽政壇，是民國著名革命家；

祖父林長民，民國政治部部長，大教育家；

叔叔林覺民，革命烈士；

她的姑姑，是大名鼎鼎的建築大家林徽因。

因為社會原因，她的父母移居美國。但這並未阻斷血脈精神的綿延，像冥冥之中注定，林徽因去世第四年，林瓔出生，而長大的林瓔，像極了自己的姑姑。

她眉目間，有林徽因的影子，她更擁有林家女兒，與生俱來的，獨一無二的才華！

林瓔的父親，是俄亥俄州大學美術學院院長，在父親熏陶下，林瓔自小就對藝術有著濃厚興趣。

18歲，林瓔憑優異成績考進名校耶魯，時空敘寫血脈輪迴，林瓔選擇的專業，竟是和林徽因一樣的建築學。

看著越來越像林徽因的女兒，看著她走向和林徽因一樣的路，父親既驚喜又擔憂，他無數次祈盼著林家後繼有人，卻又時刻為女兒揪心，畢竟她有一個那樣出色耀眼的姑姑，忍了很久，父親沒有告訴林瓔她的出身，怕說出她會有壓力，怕說出，女兒萬一碌碌無為呢，沒有成就，有些事不能說出口，因為那樣會給林家丟臉......

而從深厚家族底蘊中走出的林瓔，豈會是無能之輩？21歲那年，她在美國攪動起了前所未有的風暴！

那是1980年，美國為紀念在越戰中死去的士兵，向社會公開徵集紀念碑設計方案。

兩個月後，來自1500名精英設計師的方案中，誕生了第一名，作者叫：林瓔，一個年僅21歲的大三學生！

她還是個華裔！

美國各界炸鍋了，這怎麼可能？

「一個21歲的孩子，居然打敗了全美建築界精英？」

「天哪，美國設計師都喪失才華了嗎？竟輸給了一個華人？」

這是美國建築史上，前所未有的罕見一幕，殿堂級大師們匯聚一堂，震撼，驚訝，懷疑，風暴的中心，是那個叫林瓔的女孩。

其實，這是她偶然的想法，當初得知徵集越戰紀念碑設計方案，她原本只是將此作為畢業設計作品，之後參賽，也只是抱著試試看的心態，未料，一紙激起千層浪。

他們翻開了她的設計：華盛頓的草坪上，兩面光滑黑色花崗岩向兩側延伸，似一道大地傷痕，黑暗彷彿漫無邊際，濃烈的傷感、苦難、悲憫襲來，紀念碑上刻著的每一個名字，都是在戰爭下消逝的生命。

評委會說：「這是會讓人流淚的作品。」

林瓔說：「設計這個作品，我花費了兩周時間，我不去查閱資料，設計的意義在哪裡？不是什麼戰鬥的榮耀，是人，我沒有看到戰爭帶來的任何好處，只看到了苦難，傷痛，流血。」

她的設計故事，是沉痛的哀悼，是死亡的悲鳴，是為了勸誡人們遠離戰爭，是為了祈禱世界和平。

其實，這不光是中國人的心聲，也是很多美國人的心聲，畢竟，發動戰爭是好戰者的野心，消耗的卻是普通人的生命。

可讓她沒有想到的是，自己憑本事獲得的這個第一名，得到的不是榮譽和讚美，竟是甚囂塵上的謾罵和猜疑。

有人說：「那麼多優秀設計師都失敗了，這個華裔女孩，只在紙上畫一道黑線，就拿了冠軍？」

有人說：「這道黑洞是倒栽的V字，很不吉利，喻示美國在越戰中的失敗，是一種極大的屈辱......」

甚至有人直接上升到種族歧視：「讓一個骯髒的亞洲佬來設計，是美國無人嗎？！」

名落孫山的大設計師站出來，不無譏諷地說：「黑色，是恥辱的色彩，這是一道黑色傷疤！」

面對種種諷刺和攻擊，這個21歲的女孩顯得很孤立無援，可她仍堅強站出面對一切：「我想描述一段旅程，一段經歷死亡，也讓你成為觀察者的過程。」

戰爭只會帶來死亡，和平，才應是希望。

這是一場始料未及的軒然大波，評委會為平息輿論，進行第二次評選，結果出人意料，卻又意料之中：

林瓔，再奪第一！

評委說：「這是一個天才的作品，所展現的強大精神力量，讓我們始終無法忽視，內心對於和平的訴求。」

但是保守派的攻擊太猛烈了，評委會都招架不住，先是考慮在紀念碑中間，插一面美國國旗，沒想到這激起林瓔強烈的抵抗：「這樣的篡改我不能接受，如果非要如此，請抹去我設計師的名字！」

林瓔不肯妥協，最後折中的方案是，在林瓔設計的紀念碑旁邊，擺放由第二名設計師設計的，三名美國士兵雕塑。

而因為對亞裔的歧視，第二名的獎金，竟是林瓔的15倍。

更因為一些人不斷騷擾，林瓔面臨沉重的壓力，不得不休學一年，之後還被迫從哈佛大學設計學院退學。

有人說：「她不配。」

配或不配，時間，終將見證一切！

1982年，紀念碑完工向公眾開放，當人們走向那兩道，黑色大理石製成的牆面，自然拔地而起，兩側延伸，像是通向生死之間的界限。

當人們撫摸著牆上的名字，他們終於意識到，地球被戰爭砍了一刀，留下了這個不能癒合的傷痕。

而這傷痕帶來的悲痛，是讓一條條鮮活的生命，成為了牆上冰冷的字母。

每一天，有無數美國人來到這裡，祭奠，哀思，他們撫摸著碑面熟悉的名字流下熱淚，這裡被稱作是美國人的「哭牆」，讓更多美國人思考：發動戰爭，究竟為美國帶來了什麼？

碑前地面上，擺滿了鮮花和貢品，而第二名設計的三名美國士兵前，卻一直乏人問津。

「沒有人，在華盛頓特區其他的紀念館那兒，寫下留言或擺下供品。」

這天壤之別，讓一直反對林瓔的保守派閉上了嘴巴。

這座紀念碑，得到世人的承認，也終於得到它應得的榮譽：是美國建築師協會名單中，女性設計師排名第一的作品；被譽為「20世紀美國建築界，最偉大的作品之一」。

這座由華裔設計的「越戰紀念碑」，真正成為了，世界藝術史上不朽的標誌！

林瓔也贏得遲到的肯定，不光拿下美國權威建築大獎，還得到建築評論家一致稱讚：

這位華裔女子，創造了獨一無二的設計風格，這將是世界上，其他建築師都難以企及的高度！

林瓔的父親，也在這一刻，終於對她說出了久藏心底的秘密：「孩子，你是林家的人，大陸的那一頭，是我們真正的根。你知道嗎？你有多像你的姑姑，她是偉大的建築師，中國的人民英雄紀念碑，是她和你的姑父設計的！」

「你能設計天才的紀念碑作品，正是因為林家的設計基因，你的作品，是源自古老的東方血脈裡，沉澱多年藝術精神的延續！」

父親欣慰於林瓔的成就，他不無自豪地說：「林家的女人，每一位都個性倔強，果斷獨敢，才華橫溢且心想事成。」

父親的話，激起了林瓔心中，對故土的無限渴望和追尋，她迫不及待要回到那片土地，進行一場尋根之旅。

1985年，26歲的她回到了林家大院，當她看到那古色古香的建築，看到屏風連廊，看到熟悉而陌生的每一處，她終於明白了父親所說，血脈力量，是多麼的強大。

「從學生時代起，我對東方建築的興致，就遠勝於對歐洲建築......我曾經非常驚訝於自己，與中國建築之間的微妙聯繫，直到今天我終於明白......」

她體內的炎黃血液在覺醒，拚搏堅韌的力量在滋長，她感受到了自己身為一個華裔，最重要的，是綿延一份愛與和平的情懷。

回到美國後，她拿下耶魯大學博士學位，成為耶魯大學，有史以來最年輕的博士。

接著，她不顧所謂種族歧視和反對，肩負起為黑人，設計民權運功紀念碑的重擔。她設計的紀念碑，仍是由黑色花崗岩製成，在傾斜的圓盤之上，刻著馬丁•路德•金遇刺的歷史事件，和41位民權烈士的名字，旁邊流水滾滾。

它描述的，是一場真正意義上的，反抗種族歧視運動，也表明了平等和種族正義的鬥爭，正在進行中：「我們不會滿足，除非正義和公正，如同江海之波濤，洶湧澎湃，滾滾而來......」

當無數黑人見之落淚，林瓔再次讓美國人看到了，她身上頑強不息的力量。兩大撼世巨作，這一年，林瓔不過30歲。

之後的她，創造了一個屬於自己的，獨一無二的建築設計王國。

石頭有靈魂：

1993年設計完成耶魯大學女性噴泉雕塑

1996年，紐約聯邦法院《音石》

紐約非洲美術館

草木皆風景：

1995年設計安娜堡《波場》

2005，設計完成邁阿密《顫振》

2009年，紐約北部《風暴之王波場》

瑞典克尼斯大草原的《11分鐘土線》

人文作品集：

時空在消逝

美國華人博物館，架起美國文化和中國文化溝通的橋樑，見證了華人奮鬥史。

圖書館

她的作品，引起一次次的轟動，她的榮譽，讓絕大多數設計師望塵莫及：

總統設計獎，美國國家藝術基金藝術家獎，美國建築師學會榮譽獎，美國藝術文學院建築獎......

建築界份量最重的大獎，她拿了個遍。

甚至以她為主角的紀錄片，《林瓔：強烈而清晰的洞察力 》，奪得1995年，奧斯卡最佳紀錄長片獎！

從被排擠被辱罵被逼退學，到今天屹立世界建築之巔，數十年坎坷走來，她，終於衝破了美國人對華人的偏見，成為最受他們尊敬的人。

在美國，她的影響力太大了，2002年，她以高達83.3%的支持率，躋身耶魯大學校董之列；2003年，她被邀請加入，華人在美精英組成的「百人會」，這是海外華人最優秀的存在。

2005年，她和希拉蕊•克林頓（美國前前第一夫人），一同入選全美女性名人堂，破紀錄地成為美國女性群英廳中，最年輕的佼佼者。

美國給藝術家最高的榮譽，是美國國家藝術勳章，林瓔，是唯一獲獎的華裔。

她被美國《時代》雜誌評選為：50位美國未來領袖之一。

林瓔，無愧於林家兒女，更為全世界華人，立起奮鬥的標桿。

她說：「我的父母親，移民來到這個國家時一無所有，但作為教育家，他們深知教育的重要性。我知道，如果我的父親在世，他一定會同我的母親一樣，為我而驕傲。」

從社會底層，一步步走到建築巔峰，林瓔不僅是藝術家，也是勇敢的鬥士。

古老東方文化給予她的才華，讓她向歧視說「不」，一次次轟動美國，最終用自己的拚搏，讓看不起她的美國人肅然起敬，她的作品，她的人生，充滿了對平等自由的嚮往，和對和平公義的呼籲。

她為全世界的華人，豎起了一座燈塔。

祝福林瓔，奮鬥之火生生不息，華人之光閃耀世界！

（本文來源：華人星光公眾號，授權中時新聞網刊登）

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