以1867年的羅妹號事件為主題的公視《斯卡羅》電視劇，開播即創下公視首播收視最高紀錄，還登上Netflix第1名，也成為台灣今年暑假的熱門話題。由於它是政府砸重金打造的史詩級旗艦劇，中央與地方首長紛紛推薦。總統說，這是台灣獨特而波瀾壯闊的故事，希望用更高的技術和格局來帶動台灣影視音產業的發展；屏東縣長還套用日本用語，說《斯卡羅》是台灣版的「大河劇」，是台灣首次和世界的交會，從此改變了台灣的歷史和命運。

然而，國民黨考紀會卻引用作家楊渡在臉書批評原著《傀儡花》的文章，質疑該劇把李仙得英雄化，是對被出賣的台灣人尊嚴的踐踏；立委高金素梅也強調，不能為了登上國際舞台，就不顧史實，編造一套官方史觀。

就歷史資料來看，李仙得確如楊渡所言，是一位賣台者。因為從1871年琉球漂民事件到引發後來牡丹社事件的過程中，李利用了原住民對他的信賴，幫助日人侵台。只是，《斯》劇的年代限於1867年，無法「預知」他後來的惡行，就像如果介紹王莽的生平只及於他「謙恭下士時」而不到「篡漢」一樣，會形成詭異的「歷史斷章取義」，真偽難知。何況帝國主義盛行的當年，李仙得願意深入「生番」領域，與斯卡羅頭人卓杞篤談判，達成和平協議，而不是利用船堅炮利逼人就範，也算難能可貴了。

只是，就目前所播的《斯》劇來看，仍有美化李仙得之嫌。據報導，為了逼真，吳慷仁狂減11公斤，活脫是從清末照片裡走出來的人物；溫貞菱努力曬黑，硬是把自己打造成客家與原住民的混血形象。相形之下，李仙得的外貌反而有些失真。他曾因參加南北戰爭傷了左眼和下顎，習慣戴著眼罩。但電視裡卻是毫髮未傷的樣子，再加上飾演者法比歐是帥氣的法裔男模，穿著合身的襯衫，在其他黑瘦又衣衫襤褸的演員襯托下，簡直高大上得讓人移不開眼。

此外，劇中李一再強調文明，甚至在廈門領事館以要求其助理穿西服、吃洋食，作為走向文明的「痛苦」過程。相較於原著中，斯卡羅族人歡迎潘文杰回歸部落、推崇他識文斷字的能力，不免讓人困惑，在編劇心目中，漢文化的定位到底如何？

撇開歷史問題不談，若從戲劇觀點看《斯》劇，它確實是部難得一見的優質好劇。畫質清晰、場面浩大，每一集都可以當一部電影來欣賞。無論自然景觀或古代建築，都盡可能地還原、接近19世紀中的台灣，在如今處處都是電線、高樓的台灣，能避開現代建物的畫面，誠屬不易。

也許是為了戲劇效果，《斯》劇將原著幾筆帶過的族群衝突及認同問題更為具體化，也創造了水仔、林阿九、朱一丙3個分別代表平埔、客家及閩南族群的人物。在無政府管理的「化外之地」，人性的複雜面赤裸裸地呈現。為了生存，可以欺騙、隱瞞，拋棄道德或尊嚴。雖然殘忍，但也夠真實、深刻。

如果要說《斯》劇表現了什麼「獨特」的台灣故事，個人認為，它大膽地呈現人性與族群的真實面，才是超越大部分台劇的地方。尤其卓杞篤為了保護族人，如何與外來強權談判，化干戈為玉帛，或許才是最值得深思之處，因為即使在21世紀的今天，台灣的國際處境與當時似乎也差不了太多。至於要如何保護自己，自立自強，不輕易上當受騙甚至被出賣，恐怕是另一個更重要的議題了。（作者為國家政策研究基金會副研究員）